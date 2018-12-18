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Армия как в НАТО, упрощенные налоги, детенизация: Кабмин написал план на следующий год

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Армия как в НАТО, упрощенные налоги, детенизация: Кабмин написал план на следующий год
Первым приоритетом Кабмин определил экономический рост.

Кабинет министров разработал план действий и определил главные приоритеты правительства на 2019 год. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства.

Первым приоритетом определен экономический рост, пишет "Економічна правда"

Для улучшения бизнес-климата планируют введение единых счетов для упрощения уплаты налогов, установку таможенных сканеров на границе, запуск веб-портала "Единое окно" для таможенного оформления товаров.

В сфере управления госактивами и публичных закупок должны ввести новое корпоративное управление на стратегических предприятиях, перевести малую приватизацию на "ProZorro.Продажи", создать сеть централизованных организаций, добиться результативной большой приватизации.

В сфере промышленности и инноваций - дать "зеленый свет" индустриальным паркам, внедрить энергоменеджмент на промышленных предприятиях, создать сеть центров поддержки инноваций, предоставить доступ к патентной информации.

Для развития агропромышленного комплекса предусмотрено увеличение доли фермерских хозяйств до 10%, увеличение объема помощи для технического переоснащения к 5, 5,5 млрд грн, целевая поддержка животноводов.

Для достижения энергетической независимости - вводить электронные торги по продаже спецразрешений, развивать полноценный рынок газа и электроэнергии, диверсифицировать источники поставок ядерного топлива.

В сфере ЖКХ правительство планирует реализовать проект развития городской инфраструктуры в 11 городах, проект "Повышение энергоэффективности в секторе централизованного теплоснабжения", а также повысить уровень доступности и безбарьерности.

Для развития транспортной инфраструктуры - увеличить государственный дорожный фонд в 55 млрд грн; реализовать программу установки новых объектов освещения и строительства переходов на дорогах; обновить и электрифицировать железнодорожные пути и подвижной состав; установить площадки взвешивания в движении в качестве пилотного проекта.

Вторым приоритетом Кабмина определено эффективное самоуправление.

В рамках реформы госуправления планируется переход на среднесрочное бюджетное планирование, кадровое усиление министерств - специалистов по вопросам реформ, внедрение электронной системы управления человеческими ресурсами на государственной службе, внедрение интегрированной системы электронной идентификации.

Третий приоритет правительства на следующий год - развитие человеческого капитала.

Правительство в рамках программы "Новая украинская школа" планирует обновить содержание базового среднего образования и внедрить новый государственный стандарт; создать образовательную среду, электронные образовательные ресурсы, сеть инклюзивного-ресурсных центров.

В рамках модернизации профтехобразования и образования взрослых - ввести принципы дуальности вместе с работодателями, обновить учебную базу, обеспечить новую квалификацию преподавателей и предоставить доступ к образованию в любом возрасте.

В рамках медицинской реформы запланировано с 1 января 2019 профинансировать начальное звено по принципу "деньги ходят за пациентом"; продолжить реализацию программы "Доступные лекарства"; внедрить программу "Доступная диагностика" - 54 вида исследований; реализовать пилот "Новая "скорая"; достроить вторую очередь "Охматдит"; развить сеть кардиоцентров и больниц в регионах.

В сфере социальной защиты - обеспечить автоматический перерасчет пенсий ежегодно; учесть предложения по учету большого стажа при исчислении пенсий; обеспечить монетизацию субсидий; обеспечить детенизацию зарплат.

Четвертый приоритет - верховенство права и борьба с коррупцией.

Правительство даст старт работе Антикоррупционного суда, сформирует лабораторию киберкриминалистики, обеспечит полноценную работу ГБР.

Пятый приоритет - оборона и безопасность.

Кабмин планирует реформировать структуру органов управления ВСУ по принципам НАТО, создать 436 территориальных центров комплектования резерва, улучшить обеспечение военной медицины транспортом, а армию - военной техникой и вооружением.

Также планируется строительство международного центра подготовки Нацгвардии, приобретение беспилотных авиакомплексов.

Для безопасности граждан - внедрить фотофиксацию нарушений на дорогах; ДСНС обеспечить пожарно-спасательной техникой, а МВД - вертолетами.

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14 апреля 2016 Верховная Рада утвердила Кабинет министров во главе с Владимиром Гройсманом.

В Кабмин вошли 6 вице-премьеров и 16 министров. Министра здравоохранения не назначили еще.

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Дата
18
декабря

Шутки с Путиным и договоренности с Януковичем: чем запомнились два премьерства Тимошенко

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