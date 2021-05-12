Армия будет на 90% из кадровиков

К 2025 году Вооруженные силы Украины укомплектуют кадровыми военнослужащими на 80-90%. Об этом сказал главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак на форуме "Украина 30. Безопасность страны".
Внедрят доукомплектование боевых воинских частей резервистами без объявления мобилизации, сообщает "Укрінформ"
Будут систему военного образования, здравоохранения и социальной защиты военнослужащих. Повысят роль сержантского и старшинского состава.
Также генерал сказал о системе территориальной обороны.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Катер Береговой охраны США зашел в порт Одессы
Членство в НАТО является стратегическим курсом Украины, сказал президент Владимир Зеленский. Разрабатывается Концепция национальной системы устойчивости, которая предусматривает обеспечение базовых требований Альянса.
Комментарии