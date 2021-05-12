Армия будет на 90% из кадровиков

Будут развивать систему военного образования и социальной защиты военнослужащих. Фото: @MinistryofDefence.UA

К 2025 году Вооруженные силы Украины укомплектуют кадровыми военнослужащими на 80-90%. Об этом сказал главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак на форуме "Украина 30. Безопасность страны".

Внедрят доукомплектование боевых воинских частей резервистами без объявления мобилизации, сообщает "Укрінформ"

Будут систему военного образования, здравоохранения и социальной защиты военнослужащих. Повысят роль сержантского и старшинского состава.

Также генерал сказал о системе территориальной обороны.

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Членство в НАТО является стратегическим курсом Украины, сказал президент Владимир Зеленский. Разрабатывается Концепция национальной системы устойчивости, которая предусматривает обеспечение базовых требований Альянса.