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среда, 17 февраля 2021 15:15

АРМА или как быть между молотом и наковальней

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В последнее время все больше оборотов в информационном пространстве набирает история с событиями вокруг Агентства по розыску и менеджменту арестованных активов (сокращенно - АРМА). В самом Агентстве сделали уже несколько заявлений об угрозах и запугивании в свою сторону - руководителям органа подбрасывали отрезанные свиные головы, фальшивые гранаты и чучела с петлей на шее. А на днях к травле АРМА присоединились и некоторые политики.

  На днях к травле АРМА присоединились некоторые политики
На днях к травле АРМА присоединились некоторые политики

Несмотря на значительный резонанс вокруг АРМА, на самом деле широкой общественности об этом органе мало что известно. Хотя упомянутая структура распоряжается арестованным имуществом, стоимость которого составляет бюджет маленькой страны. Это единственная в Украине организация, которая обеспечивает десятки миллионов гривен для государственного бюджета от управления таким имуществом. Кроме того, АРМА занимается розыском преступных активов, и только в прошлом году разыскало более 40 тысяч единиц имущества и более 30 миллиардов финансовых активов. В общем Агентство создано на базе международного, прежде всего европейского опыта, и сосредоточено на том, чтобы коррупционные и другие преступные активы приносили пользу государству, а не коррупционерам.

Очевидно, что такие возможности АРМА являются костью в горле для многих групп интересов, которые привыкли паразитировать на коррупционных средствах даже после их ареста правоохранителями. Зато передача такого имущества под контроль АРМА закрывает эту возможность для олигархов и теневого бизнеса. Поэтому неудивительно, что Агентство постоянно становится объектом многочисленных информационных, юридических и, как показывают последние события, физических атак.

Например, за последний год работы АРМА нашло управляющих для больших и дорогостоящих активов представителей режима Януковича. Речь идет о медиа холдинге беглого младоолигарха Курченко, сотни объектах недвижимости экс-нардепа Святаша, а также акциях российского "Газтранзита", дочерней компании монополиста "Газпрома", а также около тысячах вагонов, принадлежащих компании с орбиты экс-министра Януковиче Александра Клименко. В каждом из случаев владельцы этих активов устраивали АРМА настоящую войну в виде дискредитационных медийных кампаний, юридического саботажа и политического давления. Агентство не сдалось, и сегодня управление, например, вагонами Клименко приносит государству миллионы гривен ежемесячно.

Последняя ситуация с физическими угрозами и запугиванием работников АРМА, похоже, является продолжением типичной для органа борьбы теневиков за "нажитые непосильным трудом" активы, которые, во что бы там ни было, пытаются вывести из-под контроля государства.

Эта ситуация в очередной раз доказывает, что в Украине крайне много сторон, заинтересованных в установлении своего влияния над АРМА, поэтому для дискредитации его руководства используется любой повод. Мотивация заказчиков акций давления на орган объясняется тем, что АРМА является уникальным органом в системе власти, в распоряжении которого находятся тысячи дорогостоящих арестованных активов.

Поскольку владельцы арестованных активов - фигуранты уголовных дел - стараются не допустить потерю контроля над своими доходами, они прибегают ко всем возможным формам дискредитации органа. Цель таких действий - уничтожить авторитет института, поставить под сомнение законность его действий и решений. АРМА постоянно становится объектом атак медиа холдингов, финансово-промышленных групп, олигархов и представителей криминальных кругов, которые своими действиями формируют негативный образ АРМА в обществе. В конце концов, на этом образе спекулируют политики, которые пытаются установить собственный контроль над робой АРМА путем изменения неугодного руководства органа.

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