Арестович в прямом эфире оскорбил украинских военных и женщин-политиков

Позже в Facebook политик дал понять, что не собирается извиняться за свои заявления. Фото: "УНИАН"

Советник украинской делегации в ТКГ по Донбассу Алексей Арестович публично оскорбил военных ВСУ.

Обвинив украинских воинов в постоянном стремлении жаловаться на условия, Арестович также отличился сексистским заявлением в отношении женщин-политиков. Во время спора с депутатом от "Европейской Солидарности" Ириной Геращенко в эфире программы "Свобода слова" он сравнил женщин-политиков ее фракции с "общежитием ПТУшниц".

"Умеют же плакать военные. Я могу часами рассказывать, как военные любят пожаловаться тем, кто приезжает на фронт – волонтерам, народным депутатам и тому подобное", – заявил Арестович.

Его позиция возмутила Геращенко:

"Не знаю, кто вы, но я знаю настоящих военных, которые ни разу при самых тяжелых условиях несения службы не жаловались, не скулили. Они защищают страну, и мы ими гордимся", – сказала она.

Позже в Facebook политик дал понять, что не собирается извиняться за свои заявления.

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19 января Арестович заявил, что мирное прекращение конфликта на Донбассе возможно только при желании Путина.