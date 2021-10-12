Арестович сравнил Зеленского с "жертвой", которая должна идти на второй срок

Когда Зеленский обещал один срок, он был кандидатом, а сейчас он - президент, сказал советник Ермака. Фото: Facebook.com/alexey.arestovich

Внештатный советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович считает, что Владимир Зеленский должен "пожертвовать" имиджем, чтобы пойти на второй срок.

Об этом он сказал в эфире антиукраинского телеканала "Наш".

"Это (идти на один срок. - Gazeta.ua) пообещал кандидат в президенты. А сейчас он президент. И здесь вопрос - это обещание не выполнить, либо не выполнить целый ряд обещаний, сорок штук", - сказал Арестович.

"Представьте, что вы пришли в телевизионный проект и сказали: "Я буду один сезон". А потом оказалось, что на вас столько принято и проект рухнет, если не будет выполнено очень много вещей - художественных, телевизионных, люди лишатся работы. И вы скажете: "На да, я буду честен до конца, выполню обещание, уйду". А то, что 50 человек останутся без работы и не будет выполнен проект - ну это же такое", - заявил советник руководителя ОП.

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"Если одного срока тебе не хватило выполнить то, что задумано, чтобы изменилась страна, надо пожертвовать своим имиджем, как человека, который выполняет обещания, и пойти выполнить другие обещания", - сказал Арестович.

"Президент будет решать (баллотироваться ли. - Gazeta.ua). Но я вижу, что мы просто не успеваем выполнить все то, что спланировали", - заявил советник Ермака.

На президентских выборах в 2019 году Зеленский обещал, что баллотируется на один срок. "Сразу хочу заверить - иду на один срок, чтобы изменить систему ради будущего. Торговать принципами, репутацией, страной ради сохранения власти не стану. Буду честным и преданным Украине и передам ее в руки нового поколения политиков", - говорится в предвыборной программе кандидата на пост президента Владимира Зеленского.