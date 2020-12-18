Арестович извинился за российскую пропаганду об убитом воине ВСУ

Арестович признал, что распространил российский фейк. Фото: УНН

Советник по информационной политике украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Алексей Арестович извинился за распространенный им российский фейк об убитом воина Вооруженных сил Украины после пересечения линии разграничения.

Помощь своего поступка Арестович опубликовал на официальном Telegram-канале ТКГ.

Так, было обнародовано ложную версию, согласно которой защитник был в состоянии наркотического или алкогольного опьянения и поэтому умер.

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Он признался, что случайно опубликовал версию, озвученную российскими террористами.

"Прошу прощения за дезинформацию общества. Это сообщение стало технической ошибкой, ответственность за которую несу я лично. Перепутал версию представителей российской стороны, которую обсуждали во внутренней переписке, и сообщения для СМИ и фактически обнародовал версию оккупантов".

Ранее представитель украинской делегации Алексей Арестович рассказал о плане "Б" президента Владимира Зеленского по урегулированию конфликта на Донбассе. "Неофициально говорю о плане" Б ", как частное лицо. Он обсуждается в кулуарах. И ключевое слово там - миротворцы", - рассказал чиновник в интервью ТСН. По его словам, от плана Петра Порошенко план Зеленского ничем не отличается.