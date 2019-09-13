Арестовали скандального судью времен Януковича

Высший антикоррупционный суд заочно арестовал скандального голову Хозяйственного суда при Януковиче Виктора Татькова.
Такое решение о мере пресечения является необходимым условием для экстрадиции Татькова в Украину, сообщает Следствие.инфо.
Виктор Татьков в 1994-2010-х занимал руководящие должности в хозяйственных судах Донецкой области, а в 2010-2014-х возглавлял Высший хозяйственный суд Украины.
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Его обвиняют в пособничестве и вынесении неправосудных решений, имущественных и коррупционных преступлениях, создании и руководстве преступной организацией, вмешательстве в деятельность судебных органов и незаконном вмешательстве в работу автоматизированной системы документооборота суда, получении взятки и отмывании средств.
"Украинские правоохранители обратились к австрийским коллегам о выдаче Татькова. Экс-глава суда отказался от упрощенной процедуры выдачи, когда его могли экстрадировать без каких-либо мер. Поэтому единственной возможностью для экстрадиции является заочный арест ", - говорит прокурор Олег Багнюк.
Кассационный административный суд Верховного суда удовлетворил иск бывшего судьи Высшего хозяйственного суда Виктора Татькова в Верховную Раду о признании незаконным постановления об освобождении его с должности судьи.
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