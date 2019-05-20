Арестовали руководителя Госслужбы занятости

Печерский суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 20 млн грн в. о. председателя Государственной службы занятости Валерия Ярошенко Фото: rbc.ua

Печерский суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 20 млн грн и.о. председателя Государственной службы занятости Валерия Ярошенко.

Сегодня суд избрал меры должностным лицам Государственной службы занятости и посреднику, задержанным в пятницу при получении 480 тыс. грн от предпринимателя. Об этом рассказали в пресс-службе Государственного бюро расследований.

Заместителю руководителя управления Государственной службы занятости избрана мера пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога 9,6 млн грн.

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Посредник на время следствия будет находиться под круглосуточным домашним арестом.

17 мая военная прокуратура задержала группу должностных лиц во главе с и.о. председателя Государственной службы занятости Украины Валерием Ярошенко. В частности, правоохранители задержали группу должностных лиц за откаты при строительстве объектов социального назначения. Под контролем правоохранителей мошенникам было передано почти 500 тыс. грн.