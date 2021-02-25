Арестовали имущество, связанное с экс-министром МВД времен Януковича

Под арестом 3 квартиры, 6 гаражей в центре Киева, 4 жилых дома, а также 24 земельных участка. Фото: "УНИАН"

Печерский райсуд Киева наложил аресты на имущество иностранных компаний, связанных с бывшим министром внутренних дел времен Януковича Виталием Захарченко. Арестованное имущество передали Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений - АРМА.

Под арестом 3 квартиры, 6 гаражей в центре Киева, 4 жилых дома, а также 24 земельных участка, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

"Расследуются обстоятельства финансирования экс-министром МВД деятельности преступной организации, созданной 4-м президентом Виктором Януковичем, совершения финансовых операций и сделок с денежными средствами и имуществом, полученных преступным путем, а также действий, направленных на сокрытие незаконного происхождения и местонахождения, а также приобретение недвижимого имущества и его вывода за границу на подконтрольные иностранные компании", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями ГБР.

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После Революции достоинства Захарченко бежал в Россию. Там устроился экспертом в комитет Госдумы РФ. В Украине его подозревают в причастности к расстрелам митингующих в Киеве в феврале 2014 года. Впоследствии ГПУ объявила о еще одном подозрении в отмывании около 10,34 млрд грн через "Смартбанк". В августе 2019-го Печерский райсуд заочно арестовал Захарченко. В декабре 2020-го суд предоставил разрешение на осуществление специального досудебного расследования в отношении Захарченко.