Арестовали имущество, связанное с экс-министром МВД времен Януковича

 
Ексклюзивы
1/5
Неизвестно людям и таким должно остаться - Леся Украинка скрывала личную жизнь
Неизвестно людям и таким должно остаться - Леся Украинка скрывала личную жизнь
Просмотров: 432
Зеленский идет путем Порошенко. Потеряет пророссийский электорат - Портников
Зеленский идет путем Порошенко. Потеряет пророссийский электорат - Портников
Просмотров: 1179
Заключенный должен постоянно бояться – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Заключенный должен постоянно бояться – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Просмотров: 774
В больнице творятся ужасы. Показывал бы их тем, кто не хочет вакцинироватся - первый вакцинированый врач Украины
В больнице творятся ужасы. Показывал бы их тем, кто не хочет вакцинироватся - первый вакцинированый врач Украины
Просмотров: 2538
Сергея Стерненка на 7 лет отправили за решетку: что известно об активисте, его деятельности и уголовных делах
Сергея Стерненка на 7 лет отправили за решетку: что известно об активисте, его деятельности и уголовных делах
Просмотров: 504
"Происходит немыслимое для страны двух Майданов": как в Одессе судили Сергея Стерненко
"Происходит немыслимое для страны двух Майданов": как в Одессе судили Сергея Стерненко
Просмотров: 1476
Работодатели не побегут искать пенсионеров: эксперты оценили новую инициативу депутатов
Работодатели не побегут искать пенсионеров: эксперты оценили новую инициативу депутатов
Просмотров: 3843
Как чиновники учат украинский язык
Как чиновники учат украинский язык
Просмотров: 279
Стерненко стал разменной монетой в играх Зеленского - эксперт
Стерненко стал разменной монетой в играх Зеленского - эксперт
Просмотров: 945
"Зеленский, Венедиктова и Ко выбрали войну. Они ее получат" - сети разозлил приговор Стерненко
"Зеленский, Венедиктова и Ко выбрали войну. Они ее получат" - сети разозлил приговор Стерненко
10 Просмотров: 2673
Фото
Все фото
32
3
3
3
8
&quot;Происходит немыслимое для страны двух Майданов&quot;: как в Одессе судили Сергея Стерненко
"Происходит немыслимое для страны двух Майданов": как в Одессе судили Сергея Стерненко
Годовое содержание Зеленского стоило украинцам более 30 млн
Годовое содержание Зеленского стоило украинцам более 30 млн
Топ-фигурант дела Приватбанка хотел бежать из Украины - самолет перехватили
Топ-фигурант дела Приватбанка хотел бежать из Украины - самолет перехватили
Украинского вице-премьера заметили на фотографиях с Кадыровым
Украинского вице-премьера заметили на фотографиях с Кадыровым
13 тыс. погибших и 25 тыс. раненых - итоги военной агрессии России
13 тыс. погибших и 25 тыс. раненых - итоги военной агрессии России
Видео
Все видео
Поставки электроэнергии в Крым и Порошенко: СМИ опубликовали разговоры Медведчука с Сурковым
Поставки электроэнергии в Крым и Порошенко: СМИ опубликовали разговоры Медведчука с Сурковым
Яхта Медведчука за $200 млн не попала под санкции - Бигус
Яхта Медведчука за $200 млн не попала под санкции - Бигус
СБУ объявила Шарию подозрение в государственной измене
СБУ объявила Шарию подозрение в государственной измене
Арестович в прямом эфире оскорбил украинских военных и женщин-политиков
Арестович в прямом эфире оскорбил украинских военных и женщин-политиков
Саакашвили депортировали в Польшу
Саакашвили депортировали в Польшу
Интервью
1/5
Неизвестно людям и таким должно остаться - Леся Украинка скрывала личную жизнь
Неизвестно людям и таким должно остаться - Леся Украинка скрывала личную жизнь
Просмотров: 432
Зеленский идет путем Порошенко. Потеряет пророссийский электорат - Портников
Зеленский идет путем Порошенко. Потеряет пророссийский электорат - Портников
Просмотров: 1179
Заключенный должен постоянно бояться – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Заключенный должен постоянно бояться – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Просмотров: 774
Выходом может стать видеорегистратор - автоюрист дал совет начинающим водителям
Выходом может стать видеорегистратор - автоюрист дал совет начинающим водителям
Просмотров: 306
МОЗ заплатил 1,3 млрд за вакцину. Скрывают, за какую именно - Каневский
МОЗ заплатил 1,3 млрд за вакцину. Скрывают, за какую именно - Каневский
1 Просмотров: 477
Колонка
Юлія Ліпіч
Юлія Ліпіч
23 февраля 2021
1 Просмотров: 810
Усе компенсували
– Бити людей не можна. Але інколи буває – або ти б'єш фізично, або тебе морально. Спрацьовує інстинкт самозбереження, – ...
четверг, 25 февраля 2021 12:30

Арестовали имущество, связанное с экс-министром МВД времен Януковича

  Комментировать
Арестовали имущество, связанное с экс-министром МВД времен Януковича
Под арестом 3 квартиры, 6 гаражей в центре Киева, 4 жилых дома, а также 24 земельных участка. Фото: "УНИАН"

Печерский райсуд Киева наложил аресты на имущество иностранных компаний, связанных с бывшим министром внутренних дел времен Януковича Виталием Захарченко. Арестованное имущество передали Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений - АРМА.

Под арестом 3 квартиры, 6 гаражей в центре Киева, 4 жилых дома, а также 24 земельных участка, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

"Расследуются обстоятельства финансирования экс-министром МВД деятельности преступной организации, созданной 4-м президентом Виктором Януковичем, совершения финансовых операций и сделок с денежными средствами и имуществом, полученных преступным путем, а также действий, направленных на сокрытие незаконного происхождения и местонахождения, а также приобретение недвижимого имущества и его вывода за границу на подконтрольные иностранные компании", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями ГБР.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дело о преступной группировке Януковича и убийствах на Майдане: появились новые подробности

После Революции достоинства Захарченко бежал в Россию. Там устроился экспертом в комитет Госдумы РФ. В Украине его подозревают в причастности к расстрелам митингующих в Киеве в феврале 2014 года. Впоследствии ГПУ объявила о еще одном подозрении в отмывании около 10,34 млрд грн через "Смартбанк".

В августе 2019-го Печерский райсуд заочно арестовал Захарченко. В декабре 2020-го суд предоставил разрешение на осуществление специального досудебного расследования в отношении Захарченко.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Арестовали имущество, связанное с экс-министром МВД времен Януковича». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
25
февраля

Отец Леся Курбаса, несмотря на трудности, хотел дать сыну образование

Распалась военный блок

Револьвер "Кольт" стал символом Дикого Запада

Появились обновленные 200 грн

Основали новую типографию

Украина перешла на новое время

Армяне устроили самую большую резню Первой карабахской войны

Перепись показала, какой язык киевляне считают родным

На экраны вышел фильм "Страсти Христовы"

Записывала кобзарей и жила в Египте - 9 фактов о жизни Леси Украинки

Еврейский правый радикал расстрелял 29 молящихся мусульман

Курица снесла самое большое яйцо в мире

Самое читаемое
Чемпионка по паддлбордингу поражает эротическими фотографиями
Чемпионка по паддлбордингу поражает эротическими фотографиями
9
 Просмотров: 25660
Украинка сравнила условия работы в Польше и Эстонии
Украинка сравнила условия работы в Польше и Эстонии
 Просмотров: 13347
40 мин. стояла сама 5-летнюю девочку в лесу высадили из автобуса
40 мин. стояла сама 5-летнюю девочку в лесу высадили из автобуса Просмотров: 9702
Актриса поменяла &quot;Оскар&quot; на вибратор
Актриса поменяла "Оскар" на вибратор Просмотров: 8424
Участник антимайдана, любитель России и титушек. Кто такой Щербич, за &quot;похищение&quot; которого Стерненко дали 7 лет
Участник антимайдана, любитель России и титушек. Кто такой Щербич, за "похищение" которого Стерненко дали 7 лет
7
 1 Просмотров: 8190
Политика
Глава полиции Крыма Стрижак озвучил свои главные приоритеты
Глава полиции Крыма Стрижак озвучил свои главные приоритеты Просмотров: 99
Шария объявили в розыск - СБУ
Шария объявили в розыск - СБУ Просмотров: 252
Поставки электроэнергии в Крым и Порошенко: СМИ опубликовали разговоры Медведчука с Сурковым
Поставки электроэнергии в Крым и Порошенко: СМИ опубликовали разговоры Медведчука с Сурковым
 Просмотров: 855
Основатель "Буковеля" обскакивает "слугу" Вирастюка - опрос
Основатель "Буковеля" обскакивает "слугу" Вирастюка - опрос Просмотров: 621
"У нас самые красивые девушки, приглашаем всех" - подчиненный Зеленского
"У нас самые красивые девушки, приглашаем всех" - подчиненный Зеленского Просмотров: 387
Больше всего комментируют
8
Первому человеку в Украине сделали прививку от коронавируса
6
Мендель вступилась за Зеленского по делу Стерненка - ее поймали на лжи
5
"Мясник" против правозащитника - кто такие Жуков и Григоренко
1
Усе компенсували
1
Какими слова галичане больше всего удивляют жителей других регионов
Голосов: 5806
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть