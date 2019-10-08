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вторник, 08 октября 2019 16:00

Арест Пашинского: у Порошенко обращают внимание на действия Портнова

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Арест Пашинского: у Порошенко обращают внимание на действия Портнова
В "ЕС" считают арест Пашинского избыточной мерой, поскольку он не скрывался от правосудия и не пытался влиять на ход следствия

Партия "Европейская солидарность" заявила, что производство относительно экс-нардепа Сергея Пашинского политически мотивированное, а его арест - "дешевое шоу", чтобы отвлечь внимание людей от провала власти во внешней политике.

Об этом говорится на сайте политсилы.

"Анонсирование" решения Печерского суда о взятии под стражу бывшего народного депутата Сергея Пашинского от соратника Януковича Андрея Портнова прямо указывает на его политическую мотивированность", - говорится в заявлении.

"Власть стала на ложный путь, прикрывая провалы во внешней политике "сериалом с посадками", предварительно анонсированными и срежиссированными соратниками Януковича", - добавляют в "ЕС".

В "Европейской солидарности" считают арест Пашинского избыточной мерой, поскольку он не скрывался от правосудия и не пытался влиять на ход следствия.

По мнению "ЕС", действующая власть с помощью ареста Пашинского пытается показать сомнительные "успехи" в борьбе с прежней властью и отвлечь внимание общества от "очевидного провала во внешней политике Украины, который сегодня вызывает справедливое возмущение граждан Украины".

Напомним, меру пресечения экс-нардепу Сергею Пашинскому выбрал Печерский суд Киева накануне, после объявления ГБР подозрения. Его взяли под стражу на два месяца (до 4 декабря) без права внесения залога. Речь идет о конфликте на дороге еще 2016 года, во время которого Пашинский открыл огонь из пистолета.

После ареста экс-нардепа бывший заместитель главы АП Януковича Андрей Портнов заявил, что это якобы его рук дело и то же самое будет ждать пятого президента Украины Петра Порошенко.

Ведущая специалист дипакадемии при МИД Елена Снигирь отметила, что в случае, если Порошенко выдвинут подозрение и это будет иметь признаки политического преследования - реакция мира будет жёстко отрицательной.

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08
октября

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