Арест Медведчука. Суд огласит решение утром

Медведчука обвиняют в госизмене. Фото: Ґрати

Печерский районный суд Киева не принял 8 июля решение о продлении домашнего ареста подозреваемому в государственной измене нардепу Виктору Медведчуку.

Решение суда по поводу продления меры пресечения народному депутату судья Сергей Вовк объявит завтра утром, сообщает УП.

Прокуратура просит продлить домашний арест Медведчуку, чтобы исключить его возможное воздействие на расследование.

Защита Медведчука взамен предлагает заменить меру пресечения на ночной домашний арест, который позволит арестанту в рабочее время покидать свой дом.

Заседание началось в 9 утра, а после 22 часов судья объявил, что уходит в совещательную комнату, а решение примет 9 июля в 8:30.

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В мае генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении в государственной измене Медведчуку и нардепу от ОПЗЖ Тарасу Козаку. Печерский районный суд города Киева отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест. В феврале СНБО ввела санкции против Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко. Ограничения применили в рамках уголовного производства по финансированию терроризма.