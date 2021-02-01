Арахамия высказался о коалиции с "Батькивщиной"

Арахамия не исключает возможность коалиции. Фото: "Парламент"

Глава фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия не исключает возможности создания коалиции с "Батькивщиной".

"По поводу коалиции мы ничего не обсуждали, но все возможно в стране", - заявил он, сообщает "Интерфакс-Украина".

Сказал, что монобольшинство не работало в режиме коалиции. Для политсилы это может быть непривычно, что нужно будет согласовывать друг с другом больше вопросов.

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"Что касается потенциального коалиционного соглашения или с Тимошенко, или с другой фракцией или группой, то это - открытый диалог", - сказал Арахамия.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия завтра отправит письмо с уведомлением на имя председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова об исключении депутата Александра Дубинского из состава фракции.