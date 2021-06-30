Арахамия выиграл на футболе $300

Игра была яркой, сказал Арахамия. Фото: Александр Сенько, Facebook

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия выиграл $300 (8155 грн) на победе футбольной сборной Украины в поединке со Швецией. Об этом нардеп сказал журналистам.

Депутат рассказал, что матч смотрел с друзьями в пабе. Посетители паба делали ставки на выигрыш команды, сообщает УНІАН

"Я поставил 2-1. Выиграл 300 долларов и потратил на пиво для всех людей в зале", - сказал Арахамия.

"Слуга" сказал, что вчерашняя игра была яркой.

Когда журналисты спросили, кто из украинских футболистов забил голы, Арахамия не смог ответить.

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29 июня национальная сборная Украины по футболу победила команду Швеции со счетом 2: 1. Впервые украинские футболисты вышли в 1/4 финала Чемпионата Европы по футболу. Украина сыграет против Англии. Матч состоится в Риме 3 июля. Начало игры в 22:00. В других 1/4 финала между собой сыграют: Бельгия - Италия, Дания - Чехия, Швейцария - Испания.