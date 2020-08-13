Арахамия, Рабинович и Тимошенко - в лидерах среди прогульщиков работы

Ряд руководителей фракций в Верховной Раде пропустили значительное количество заседаний комитетов, членами которых они являются. Об этом сообщает Комитет избирателей Украины.

Так председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия с января по август этого года принял участие лишь в 46% заседаний комитета по вопросам нацбезопасности.

Представитель ОПЗЖ Вадим Рабинович посетил 55% заседаний комитета по правам человека. А лидер "Батькивщина" Юлия Тимошенко - 60% заседаний комитета по вопросам социальной политики.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Когда соберется Рада

Сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Артур Герасимов - 63% заседаний комитета по вопросам аграрной политики, Юрий Бойко с ОПЗЖ - 66% заседаний комитета по правам человека.

Председатель фракции "Голос" Сергей Рахманин посетил 84% заседаний комитета по вопросам нацбезопасности. Лидером по посещаемости заседаний комитетов является сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко, которая присутствовала на 94% заседаний комитета по вопросам внешней политики.

Работу руководителей фракций оценили по участии в пленарных заседаниях, голосованиях, посещение комитетов и успешности законодательной работы.

Оказалось, что самые высокие показатели активности у Ирины Геращенко, Артура Герасимова и Сергея Рахманина.

Самые низкие - у Рабиновича, Бойко и Арахамии.

В Верховной Раде 9-го созыва работают 423 народных депутата. 248 представителей фракции "Слуги народа", 44 - ОПЗЖ, 27 - "Европейской солидарности", 24 - "Батькивщины", 19 - "Голоса", 23 - группы "За будущее", 20 - "Довиры". Свою работу начали в прошлом году 29 августа. В парламенте работают 198 мажоритарщиков.