Арахамия: Аккаунт отца Зеленского в Instagram является фейком

Аккаунт отца президента Владимира Зеленского в сети Instagram является фейком.
Об этом заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире телеканала "Україна 24".
На вопрос "Действительно ли отец президента зарегистрировался в Instagram?" депутат ответил: "Абсолютно фейковый аккаунт".
По словам Арахамии, вокруг аккаунта было "миллион" новостей.
Также нардеп рассказал, что президент никак не отреагировал на это.
"Насколько мне известно - никак", - сказал "слуга".
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В сети Instagram появился аккаунт zelensky.alexander от имени якобы Александра Зеленского, отца президента. На странице выложены семейные фото Зеленских и присутствуют сообщения.
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