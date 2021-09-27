Арахамия: Аккаунт отца Зеленского в Instagram является фейком

Зеленский во время рабочей поездки в Днепропетровскую область зашел в гости к родителям, ноябрь 2020 года. Фото: zelenskiy_official

Аккаунт отца президента Владимира Зеленского в сети Instagram является фейком.

Об этом заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире телеканала "Україна 24".

На вопрос "Действительно ли отец президента зарегистрировался в Instagram?" депутат ответил: "Абсолютно фейковый аккаунт".

По словам Арахамии, вокруг аккаунта было "миллион" новостей.

Также нардеп рассказал, что президент никак не отреагировал на это.

"Насколько мне известно - никак", - сказал "слуга".

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В сети Instagram появился аккаунт zelensky.alexander от имени якобы Александра Зеленского, отца президента. На странице выложены семейные фото Зеленских и присутствуют сообщения.