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вторник, 15 февраля 2022 17:52

Япония предоставит Украине $100 млн кредита

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Япония предоставит Украине $100 млн кредита
В ходе переговоров японский премьер предложил Украине $100 млн кредита. Фото: pixabay.com

Япония предложила предоставить Украине $100 млн в виде чрезвычайных кредитов.

Страна последовательно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, а потому просто не может принять какое-либо одностороннее изменение статус-кво, сообщает The Japan Times.

"Мы будем реагировать соответствующим образом в сотрудничестве с партнерами по G7 и международным сообществом в зависимости от того, что произойдет. Наша основная позиция - сотрудничать с международными партнерами, не забывая при этом о наших национальных интересах", - заявил во вторник премьер-министр Японии Фумио Кисида после 30-минутных переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Кисида выразил поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины. Лидеры двух государств договорились продолжать дипломатические усилия по деэскалации ситуации. Они также обсудили возможные экономические санкции против России в случае нового вторжения.

15 февраля президент Украины Зеленский провел первый телефонный разговор с премьер-министром Японии Кисидой. В частности, политики обсудили безопасность японцев в Украине на фоне рисков полномасштабного вторжения России.

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Дата
15
февраля

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