Зеленский впервые поговорит с премьером Японии - СМИ

Кисида будет говорить с Зеленским об опасности вторжения. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский проведет телефонный разговор с премьер-министром Японии Фумио Кисидой.

Будут говорить об обеспокоенности риском вторжения России, пишет AFP.

"Мы будем продолжать внимательно следить за ситуацией, тесно координируясь со странами G7, чтобы должным образом урегулировать какие-либо события", - сказал Кисида на встрече министров правительства с правящей либерально-демократической партией.

Политики обсудят безопасность японцев в Украине.

Министр иностранных дел Японии Йосимас Хаяси подчеркнул, что Токио поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. О возможных санкциях против Кремля отказался говорить.

"Япония настойчиво стремится урегулирования через дипломатический диалог. Но если российское вторжение состоится, Япония примет соответствующие меры, включая возможные санкции в ответ на то, что на самом деле произошло, и в координации с G7 и международным сообществом", - указал он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Японский парламент поддержал Украину на фоне российской угрозы

Министр обороны Японии Нобуо Киши сказал, что Россия усиливает военно-морское присутствие в Японском и южной части Охотского моря.

"Считается, что они намерены продемонстрировать способность действовать на Востоке и на Западе вместе с недавним перемещением российских военных вокруг Украины", - написал он в Twitter.

МИД Японии объявил об отзыве практически всех дипломатов из Украины. Причиной тому является рост напряжения вокруг Украины. МИД Японии отзывает всех сотрудников своего посольства в Украине, кроме нескольких.