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вторник, 24 июля 2018 09:24

АП засекретила информацию о каникулах Порошенко

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Администрация президента отказалась предоставить информацию о летнем отпуске Петра Порошенко и его стоимости.

Об этом написала журналистка Анна Бабинец в Facebook.

"Администрация президента не считает отпуск президента информацией, касающейся публики. В своем запросе я подчеркнула, что поскольку президент является лицом, деятельность которого финансируется из государственного бюджета, соответственно, его отпуск также. Хотелось бы узнать, как расходуются бюджетные средства. Однако, нет", - написала Бабинец.

Она показала ответ АП на журналистский запрос.

Автор: facebook.com/anna.babinets
  Ответ АП на запрос журналиста
Ответ АП на запрос журналиста

"Это не публичная информация, пишет мне офис президента. Если даже подойти к этому очень-очень формально - президент же пишет заявление на отпуск в свое рабочее время, правда? Значит, это все-таки информация, созданная в процессе выполнения своих служебных обязанностей, правда? Жаль, что президент не считает нужным делиться с обществом такими простыми вещами. Опять эти разоблачение, скандалы, интриги. Действительно ли оно стоит того, Петр Алексеевич?" - спросила журналистка.

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С 1 по 8 января этого года Петр Порошенко с семьей провел на Мальдивах. На это потратил не менее $500 тыс. В Администрации президента отказались назвать точную стоимость отдыха главы государства.

В октябре прошлого года СМИ сообщали: президент Петр Порошенко имеет виллу на юге Испании. Но не внес ее в своей декларацию. Вилла была оформлена на компанию Feruvita SL.

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