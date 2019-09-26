Януковича ждут в Апелляционном суде

Янукович заочно приговорен к 13 годам заключения. ФОТО: Reuters

Президента-беглеца Виктора Януковича 30 сентября вызывают на заседание в Киевский апелляционный суд.

Повестку опубликовала газета Кабмина "Урядовый курьер", передает "Радио Свобода".

"Киевский апелляционный суд вызывает вас в качестве обвиняемого на 11:00 30 сентября 2019", - говорится в документе.

В этот день суд планирует продолжить рассматривать жалобы защиты Януковича на приговор, по которому его заочно приговорили к 13 годам лишения свободы за государственную измену.

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24 января этого года суд заочно признал Виктора Януковича виновным в государственной измене и пособничестве во ведении агрессивной войны со стороны России. Его приговорили к 13 годам тюрьмы.