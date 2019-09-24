Янукович готовится к возвращению в Украину

Защитой осуществляются меры, которые обеспечат возможность его пребывания на родине. ФОТО: UN Photo / Lou Rouse

Экс-президент Украины Виктор Янукович готовится к тому, чтобы вернуться в Украину.

Сейчас адвокаты работают над обеспечением его пребывания в Украине.

"Защитой осуществляются меры, которые обеспечат возможность его пребывания на родине. Основные задачи, поставленные клиентом, - это обеспечить привлечение к ответственности виновных в сдаче Крыма, виновных в совершении антиконституционного захвата власти или государственного переворота - сейчас выполняются", - сказал адвокат Януковича Виталий Сердюк журналистам 5 канала.

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Пятый президент Украины Петр Порошенко считает, что проведение необоснованных обысков и допросов в рамках досудебных уголовных производств следователями ГБР толкают правоохранительную систему на ложный путь, которым шел режим Януковича, когда применял политические преследования против своих оппонентов.