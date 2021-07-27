Антоненко оставили под круглосуточным домашним арестом

Шевченковский районный суд Киева оставил под круглосуточным домашним арестом Андрея Антоненко, которого обвиняют в убийстве журналиста Павла Шеремета.

Следующее заседание назначили на 11:00 2 августа. Об этом сообщает Общественное.

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"Суд постановил, ходатайство защитника об изменении меры пресечения Антоненко из домашнего ареста на личное обязательство оставить без удовлетворения", - отметила судья.

Павел Шеремет - белорусский, российский и украинский журналист телевидения, радио и периодических изданий, в 1990-х и 2000-х - руководитель отдела специальных информационных проектов российского телеканала ОРТ, впоследствии "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в "Украинской правде", а также на радио "Вести".

Взрыв на пересечении ул. Ивана Франко и ул. Богдана Хмельницкого прогремел около 07:45. В салоне красного Subaru находился Шеремет. Из-за несовместимых с жизнью травм он скончался в "скорой".

В причастности к убийству подозревают ветерана АТО и музыканта 41-летнего Андрея Антоненко, детского кардиохирурга 40-летнюю Юлию Кузьменко и военную медсестру 26-летнюю Яну Дугарь. Но достаточных доказательств их вины следствие не имеет. Общественность требует найти и наказать настоящих заказчиков и исполнителей убийства.