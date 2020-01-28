Антисемит и пропагандист - Толстого избрали вице-президентом ПАСЕ

Петра Толстого избрали вице-президентом ПАСЕ. Фото: Википедия

Петра Толстого избрали вице-президентом ПАСЕ по квоте РФ.

В Парламентской ассамблеи Совета Европы объявили результаты подсчета голосов, сообщает из Страсбурга корреспондент "Европейской правды".

Во втором туре выборов за Толстого в должности проголосовали 132 делегатов ПАСЕ. 117 отдали голоса против него.

Назначение вице-президентом ассамблеи обычно происходит автоматически. Представительница Украины Мария Мезенцева инициировала процедуру обжалования, обвинив россиянина в антисемитских заявлениях, не совместимых с ценностями Совета Европы.

Петр Толстой с 2008 по 2016 года работал на пропагандистском Первом канале. В 2016 - 2019 годах был депутатом Государственной думы.

В 2017 году заявил, что противники передачи Исаакиевского собора в Петербурге РПЦ являются евреями и потомками коммунистов.

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"Хочу от себя лично добавить, что наблюдая за протестами вокруг передачи Исаакия, не могу не заметить удивительный парадокс. Люди, которые являются внуками и правнуками тех, кто разрушал наши храмы, выскочив из-за черты оседлости (граница, за которой в Российской империи запрещали селиться иудеям - Gazeta.ua) с наганом в семнадцатом году, сегодня их внуки и правнуки, работая в различных других очень уважаемых местах - на радиостанциях, в законодательном собрании, - продолжают дело своих дедушек и прадедушек", - заявил он.

Парламентскую ассамблею возглавил избранный представитель Бельгии, либерал Хендрик Дамс. Притом руководителя избрали на ротационной принципе между политическими группами.