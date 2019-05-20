Анонсировали первое кадровое решение Зеленского

Сегодня президент Владимир Зеленский назначит главу своей Администрации. Об этом заявил бывший министр финансов Александр Данилюк.
На вопрос журналиста: "Кто будет главой Администрациии? Есть две кандидатуры - Андрей Богдан и Сергей Шефир. Решение должно быть сегодня?" он ответил:
"Должно быть, конечно, сегодня".
Видео опубликовал журналист "Українська правда".
Данилюк каже, що рішення про призначення глави АП має бути сьогодні #інавгурація pic.twitter.com/Ci0GJlMW93— Roman Kravets (@RomanKravets) 20 травня 2019 р.
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Ранее СМИ сообщали, что главой Администрации президента будет юрист олигарха Игоря Коломойского Андрей Богдан.
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