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среда, 29 сентября 2021 12:24

Аннексия Тузлы: как РФ строила дамбу к украинскому острову
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Фото: jnsm.com.ua
13 мая 2018 года незаконная "власть" оккупированного Крыма запустила в Керчи автомобильное движение на подъезде к Крымского моста

29 сентября 2003 года власти России начали строительство дамбы от берегов Таманского полуострова к украинскому острову Тузла. Его хотели присоединить к материковой части России.

Это событие повлияло на кризис украинско-российских отношений. Но строительство продолжалось недолго. В ноябре премьер-министры России и Украины договорились о прекращении дальнейшего строительства дамбы.

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Остров Тузла образовался в 1925-м в результате естественного размытия узкой косы, которая была соединена с Таманским полуостровом. Он входил в состав Кубанской области Российской Федерации. В 1941 году остров площадью 3 км² передали в состав Крымской Автономной Республики, которую в 1954-м с Крымом передали Украинской ССР. Несмотря на небольшой размер, остров Тузла оказался стратегически важным. От РФ он отделялся мелководным каналом, а от Крыма - глубоководным, что делало Украину единоличным владельцем судоходного прохода через Керченский пролив.

29 сентября 2003 года под предлогом защиты от размытия побережья Таманского полуострова власть Краснодарского края начала строительство дамбы. После того как российские строители достигли украинских территориальных вод, МИД Украины направило МИД России ноту протеста. 6 октября в Москву отбыл министр иностранных дел Украины Константин Грищенко для урегулирования межгосударственного конфликта. Для непосредственного участия в его решении президент Украины Леонид Кучма прервал визит в Латинскую Америку и лично прибыл на Тузлу.

Строительство дамбы остановили 23 октября в 102 м от сухопутной государственной границы Украины. В Москве Леонид Кучма и Владимир Путин согласовали положения "Договора о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива". 2 декабря на Тузле открылаи новую украинскую пограничную заставу. Однако вопрос демаркации российско-украинской границы в акватории Керченского пролива так и остался нерешенным.

После оккупации Крыма в июне 2014-го власть РФ приняла решение о строительстве моста между Крымом и Краснодарским краем, который через остров Тузла и тузлинскую косу соединит Керченский и Таманский полуострова.

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Строительство моста длиной 19 км началось в феврале 2016 года. При этом Москва не согласовала с Киевом ограничения для судов, которые заходят в акваторию Азовского моря в украинские порты через Керченский пролив.

В феврале 2018-го Киев направил в Постоянную палату международного третейского суда в Гааге меморандум о нарушении Россией Конвенции ООН по морскому праву. Пожаловались на строительство "Керченского моста", ограничение навигации в проливе и на то, что мост фактически перекрыл доступ крупных судов в Азовское море.

Украина должна расторгнуть соглашение о совместном пользовании Азовским морем, которое подписала в 2003 году после конфликта вокруг косы Тузла.

Этот договор фактически выводит акваторию из-под юрисдикции Международного трибунала ООН. Так считает Алексей Куропьятник, эксперт по вопросам внешней политики и безопасности общественной организации "Майдан иностранных дел".

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Дата
29
сентября

Аннексия Тузлы: как РФ строила дамбу к украинскому острову

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