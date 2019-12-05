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четверг, 05 декабря 2019 11:32

"Амосовой дважды сказали "нет". Пора принимать решение" - президент НАМН

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&quot;Амосовой дважды сказали &quot;нет&quot;. Пора принимать решение&quot; - президент НАМН
Президент Национальной академии медицинских наук Украины Виталий Цимбалюк: "В новую команду университета Богомольца пришли молодые активные люди, которые действительно хотят по-новому работать". Фото: Укринформ

Решение конференции трудового коллектива Национального медицинского университета имени Богомольца нужно уважать и выполнять. Такое мнение высказал Виталий Цимбалюк, президент Национальной академии медицинских наук Украины.

Напомним, 2 декабря состоялась конференция трудового коллектива Национального медицинского университета. По результатам которой почти 90% участников выразили недоверие экс-ректору Екатерине Амосовой - "в связи с утратой доверия, неудовлетворительной работой и ненадлежащим исполнением должностных обязанностей". Это уже второе подобное голосование в этом году. В январе результаты были почти идентичны.

"Коллектив университета уже дважды сказал "Нет" предыдущему ректору. Почти 90 процентов при тайном голосовании, когда человек свободно может высказать свое мнение, выразили недоверие предыдущем ректору. Поэтому пора принимать какое-то решение", - отметил Виталий Цымбалюк.

Новое голосование было открытым и добровольным, отметил Артем Дубнов, народный депутат Украины, представитель комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования: "Насколько мне известно - голосование было свободным, без давления. И, поэтому, любое решение трудового коллектива мы, как государство, как представители гражданского общества, должны поддерживать, потому что трудовой коллектив решает вопросы, касающиеся своей жизнедеятельности".

Повторное голосование за выражение недоверия Амосовой - это следствие постоянных попыток экс-ректора вернуться на должность через суды. Очередное решение о восстановлении Амосовой в должности появилось в конце ноября.

"Постоянная судебная волокита не способствует развитию университета. Вуз должен получить спокойствие, должен развиваться. У нас не все хорошо в медицинском образовании. Здесь также нужна реформа. И чем более конструктивным будет руководство, педагогически-преподавательский состав и администрация университета, тем лучше будет для студентов", - отметил Артем Дубнов.

Еще одно решение конференции трудового коллектива - стопроцентная поддержка новоизбранному ректору Юрию Кучину. Он был избран на всеобщих выборах университета еще в начале сентября. Но, до сих пор Министерство здравоохранения не подписало с ним полноценный контракт.

"Создана новая команда, пришли молодые активные люди, которые действительно хотят по-новому работать. Поэтому надо сделать все, чтобы этот университет не штормило, и чтобы все, кто хочет учиться в этом университете, таки вернулись и учились здесь", - подытожил Виталий Цымбалюк.

Напомним, 28.11.2019 г. Печерский районный суд. Киева (судья Новак) принял решение об отмене приказа Министерства здравоохранения Украины от 01.10.2018 г. об увольнении Амосовой и восстановлении ее в должности ректора НМУ им. Богомольца. Но Екатерина Амосова была освобождена от должности приказом от 18.01.2019 г., поэтому она не может вернуться на должность, поскольку этот приказ об увольнении по состоянию на сегодняшний день никем не отменен.

В Национальном медицинском университете не понимают, почему судья Печерского районного суда проигнорировала обязательные для учета выводы Верховного суда, высказанные в деле №757/18790/18-ц относительно того, что высшие учебные заведения действуют на принципах автономии и самоуправления, и именно Конференция трудового коллектива Национального медицинского университета имени Богомольца является тем органом, который принимает решение об избрании своего ректора.

Также непонятно игнорирование судом решения Конференции трудового коллектива от 25 января 2019 года о выражении недоверия Амосовой как ректору, и в августе 201-го года - об избрании нового ректора - Кучина.

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Дата
05
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