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воскресенье, 18 июля 2021 20:32

Американские корабли покинули Черное море после учений Sea Breeze

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Американские корабли покинули Черное море после учений Sea Breeze
Американские корабли направляются через Средиземное море. Фото: Минобороны

Американские корабли оставили Черное море после участия в военных учениях Sea Breeze.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

"Американский ракетный истребитель класса Arleigh Burk USS Ross и транспортно-десантный корабль USNS Yuma оставили Черное море", - заявляют в министерстве.

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"Принимая участие в учениях, мы смогли продемонстрировать нашу общую приверженность безопасности Черноморского региона, вместе с нашими союзниками в НАТО и партнерами.

Мы идем через Средиземное море и можем гордиться тем, что мы укрепили мир и безопасность через взаимодействие, сотрудничество и совместные действия в течение нашего пребывания в Черном море", - отметил командующий корабля USS Ross Джон Д.Джон.

С 28 июня по 10 июля нынешнего года в Черном море и прибрежных районах на территории Украины прошли самые масштабные за 24-летнюю историю учения Sea Breeze.

Украина и США совместно провели учения при участии и поддержке 32 стран .

Руководитель учений Sea Breeze-2021 от американской стороны капитан ВМС США Стюарт Бауман заявил, что уровень сотрудничества и интеграции участников многонациональных военных учеников Sea Breeze 2021 был самым высоким.

Учения Sea Breeze — многонациональные военные учения, которые проводятся на территории Украины с 1997 года согласно Меморандуму о взаимодействии и сотрудничестве в областях обороны и военных отношений между Министерствами обороны США и Украины с 1993 года.

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Дата
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июля

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