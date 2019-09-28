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суббота, 28 сентября 2019 15:25

"Американцы предупреждали о нападении России" – генерал

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&quot;Американцы предупреждали о нападении России&quot; – генерал
Гаврилов рассказал об американских предупреждениях

Разведка США еще в 90-е годы прогнозировала агрессию России против Украины. Однако украинское руководство тогда жило "в другой парадигме" и не готовило армию к возможным угрозам. Об этом рассказал генерал-майор запаса Вооруженных сил Украины Владимир Гаврилов.

Сообщают "Факты".

По его словам, деградация ВСУ шла "фактически с момента создания независимой Украины", поскольку "армией постоянно пренебрегали".

"Я хочу привести пример — в 1996 году я имел разговор с бывшим директором Агентства национальной безопасности США. Разговор был в Вашингтоне. Очень опытный генерал, он тогда спросил — а сколько у вас Вооруженных сил? У нас на то время было 700 тыс. Он был удивлен — а зачем вам столько? Я говорю — мы унаследовали даже больше, но постепенно сокращаем, экономика не дает нам все это содержать", — рассказал Гаврилов.

По словам генерала, американский разведчик предсказал усиление интереса России к Украине.

"Он тогда сказал — запомните и передайте своим руководителям, что у вас в ближайшие 8 лет не будет угроз внешней агрессии. Вы можете делать со своими Вооруженными силами все что угодно, но вам лучше их обнулить, создать профессиональную 50-тысячную армию, которую вы сможете экономически поддерживать, а потом ее наращивать по мере того, как ваша экономика будет укрепляться. России сейчас не до вас, но поверьте, через 8 лет она к вам вернется", — отметил генерал ВСУ в отставке.

По словам Гаврилова, американский генерал-разведчик предупредил украинцев: "Рано или поздно они к вам вернутся. Потому начинайте делать профессиональную армию".

"Но наше политическое руководство в то время не знало даже, о чем речь идет. Жили в другой парадигме", — добавил Гаврилов.

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Россия в 2014 году аннексировала в Украины Крым и развязала войну на Донбассе.

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