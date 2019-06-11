Альянс пяти политсил сделал ставку на профессионалов - политологи

Партии "Оппозиционный блок", "Партия мира и развития", "Наши", "Возрождение" и "Доверяй делам" объединились перед парламентскими выборами.

Объединение политсил "Оппозиционный блок", "Партия мира и развития", партии "Доверяй делам", "Вiдродження" и "Наши" 7 июня комментируют Вадим Карасев, директор Института глобальных стратегий и Андрей Золотарев, политолог, руководитель аналитического Центра "Третий сектор".

Вадим Карасев подчеркнул, что синергия этих политических сил достаточно серьезна, и поскольку это происходит на платформе "Оппозиционного блока", то именно он являлся магнитом притяжения разных политических сил,. Эксперт также акцентировал внимание на том, что те политические силы, те партии, которые вошли в эту новую политическую кооперацию, создают прецедент широкой партии горизонтального типа, поскольку в Украине партии часто ориентируются на вождей и носят сугубо вертикальный характер. А учитывая то, продолжил он, что в этом объединительном процессе участвуют и партии мэров, и политические силы, которые растут больше снизу, с мест, с регионов, то это придает союзу горизонтальный характер.

Если посмотреть на электорально-политическую географию, отметил он, то новое объединение охватывает индустриальный "хартленд" Украины: Днепр, Запорожье, Харьков, Николаев, Херсон, Одесса — те регионы, ту географическую платформу, которая обеспечивала Украине стабильность, рабочие места, доходы, зарплаты, которые сегодня надо защитить и восстановить, поскольку без этого индустриального "хартленда" Украины не может быть ни индустриального, ни постиндустриального, ни технологического будущего. Политический эксперт убежден, учитывая результаты на президентских выборах и те бонусы, которые обязательно должны синергетически сыграть в пользу политической силы, в пользу будущего парламентского представительства со стороны тех политических сил, которые представляют собой ключевые регионы Украины, новая политическая сила пройдет в парламент.

По мнению Андрея Золотарева, ключевой вопрос заключается в том, что сейчас происходят тектонические сдвиги в политическом ландшафте и для того, чтобы не выпасть из обоймы, чтобы остаться в большой политике, нужны какие-то нетривиальные ходы, в том числе и политические альянсы.

"На политической арене появляется партия-тяжеловес, поскольку можно было спорить о потенциале партии мэров и "Відроження", но с присоединением к "Оппоблоку" они становятся базисом для такого объединения и сегодня очень серьезно усиливает ресурсный потенциал. В таком формате альянс промышленников, представителей новых региональных элит и мэров способен привести в Верховную Раду, если не вторую, то, как минимум, третью фракцию в парламенте. Учитывая тот факт, что такое объединение – это плохая новость для бывших членов партии и фракции "Оппозиционного блока", которые ушли к Медведчуку, и в силу того, что происходит такое разделение на оппозиционные силы с проукраинской позицией, то в этой ситуации политическая сила Медведчука "За життя" сама себя загоняет в локальную и токсичную пророссийскую нишу. С учетом этих виражей и монопольным каналом коммуникаций с Кремлем, емкость такой ниши весьма ограничена в нынешних условиях", – заявил политический эксперт.

Политолог считает, что у политического альянса, который произошел в пятницу, 7 июня, географический ареал значительно шире – от Ужгорода и до Харькова, и серьезный социальный люфт. Андрей Золотарев убежден, что у объединения пяти партий на базе "Оппозиционного блока" сейчас появилась поддержка популярных мэров, значительно выше потенциал, медийные, организационные и финансовые ресурсы, нежели у "Оппозиционной платформы". По его словам, в Одессе и Харькове у Геннадия Труханова и Геннадия Кернеса рейтинг достигает 60-70%, а в электоральном плане – это мощнейшие "паровозы".

"Даже если взять мажоритарные округа, то в партии "За життя" особо не занимались представительством и эта сила является, скорее, виртуальной структурой, а у "Відродження", у "Оппозиционного блока", у мэров достаточно сильная помощь мажоритарщиков, которых минимум 50 человек, и если даже половина пройдет, то это весьма весомо", – подчеркнул эксперт.