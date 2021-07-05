Politeka презентует опрос экспертной среды относительно эффективности партийного руководства украинских партий в конце политического сезона.

Корреспонденты издания выяснили мнение экспертов относительно руководителей таких политических сил:

• Александр Корниенко - "Слуга Народа";

• Петр Порошенко - "Европейская Солидарность";

• Юлия Тимошенко ВО "Батькивщина";

• Кира Рудык - "Голос";

• Виктор Медведчук - ОПЗЖ;

• Игорь Смешко – "Сила и Честь";

• Олег Ляшко - Радикальная партия Олега Ляшко;

• Владимир Гройсман - Украинская стратегия Гройсмана.

По убеждению экспертов, наиболее эффективными партийными руководителями в 2020 - начале 2021 годов были лидер "Слуги народа" Александр Корниенко и глава "Голоса" Кира Рудык. Как отмечает большинство политологов, именно у этих двух политсил произошел наибольший прогресс в партийном развитии. Это касается ряда факторов. К примеру, развитие инфраструктуры, расширение и обновление.

В частности, в "Слуге народа" и "Голосе" идет постоянное обновление. Кто-то уходит из партий, но приходят и новые сторонники. Вокруг СН и "Голоса", подчеркивают эксперты, постоянно происходит много событий и возникают медиаповоды. Эти партии живы, отмечают они. Чего не скажешь о "Батькивщине" и ЕС, которые являются авторитарными и законсервированными политсилами, где не происходит никаких изменений и сдвигов в течение многих лет. А их лидеры Тимошенко и Порошенко находятся в парламенте почти с начала независимости Украины.

При этом, политолог Артем Бронжуков добавил: глава ОПЗЖ Медведчук существенно потерял свое влияние и авторитет, как в партии, так и среди сторонников. Причина - в решении СНБО, который ввел против него санкции, а также ряда уголовных дел, которые открыла генпрокуратура.

Эксперты, участвовавшие в опросе:

Владимир Фесенко

Дмитрий Левусь

Николай Давидюк

Вадим Карасев

Олег Охотин

Артем Бронжуков

Олег Лесной

Кирилл Молчанов