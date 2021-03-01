Активы Януковича "заморозят" еще на три года

Янукович пока не получит своих активов. Фото: РБК

Активы беглеца Виктора Януковича и его окружения останутся замороженными в Швейцарии еще три года.

"Семь лет назад Федеральный Совет Швейцарии принял решение о замораживании всех активов Виктора Януковича и его окружения в Швейцарии. Реализуя это мероприятие, правительство Швейцарии стремился избежать риска присвоение украинских государственных средств", - в Твиттер сообщило посольство Швейцарии в Украине.

С тех пор швейцарские органы власти тесно сотрудничают с украинскими партнерами по вопросу завершения процесса возврата этих активов Украины на основании судебных решений об их незаконном происхождении.

"Согласно законодательству, максимальная продолжительность такого замораживания ограничена 10 годами", - напомнили в посольстве.

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Федеральный совет Швейцарии 13 декабря продлил на год превентивное замораживание активов експрезидента Януковича и его окружения.