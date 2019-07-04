Активисты вместе с "Европейской солидарностью" добились продления лицензии радио "Армия FM"

Сегодня впервые за много месяцев Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания под давлением общественных активистов, волонтеров, военных и народных депутатов, представителей команды партии Петра Порошенко "Европейская Солидарность" собрала кворум для проведения заседания.

Об этом сообщил сайт "Европейской Солидарности".

На нем было принято решение о продлении лицензии для военного радио "Армия FM", ключевого источника информации в зоне боевых действий.

Общественные активисты, волонтеры, военные и народные депутаты, представители партии "Европейская Солидарность" собрали кворум для проведения заседания о продлении лицензии для военного радио "Армия FM"

"Европейская Солидарность" напоминает, что информационный фронт является не менее важным, чем вооруженная борьба.

Активисты партии надеются, что в дальнейшем Нацсовет не будет медлить с продлением лицензий для военного радио, осуществляющего трансляцию на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей, а также в Крыму.

Поэтому "Европейская Солидарность" призывает Нацсовет рассматривать подобные вопросы о разрешении на временное вещание для Вооруженных сил Украины по упрощенной процедуре.