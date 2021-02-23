Активисты объявили о начале бессрочной акции в поддержку Стерненко

Активисты решили начать бессрочную акцию в поддержку Стерненко. Фото: TSN

Активисты объявили о начале бессрочной акции в поддержку Сергея Стерненко.

Протестующие соберутся возле ОП в субботу, 27 февраля, в 12:00. Об этом сообщает журналистка Gazeta.ua с места событий.

"В субботу начинается бессрочная акция протеста, которая закончится только тогда, когда Сергей выйдет на свободу", - объявили организаторы.

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В Киеве возле Офиса президента проходит акция протеста в поддержку одесского активиста Сергея Стерненко, которого сегодня приговорили к 7 годам заключения. Возле ОП собралось несколько тысяч радикально настроенных активистов.