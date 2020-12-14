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понедельник, 14 декабря 2020 12:17

Активист рассказал, в чем Зеленский и Порошенко одинаковые

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Активист рассказал, в чем Зеленский и Порошенко одинаковые
Зеленский с Порошенко одинаковые в партнерстве с Ахметовым. Фото: Reuters

Президент Владимир Зеленский и его предшественник Петр Порошенко, их партии одинаковы в ряде вопросов. Об этом написал председатель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин в Facebook

"Например, обе фракции поддержали профанацию наказание за ложь в декларациях (без тюрьмы).

А еще Зеленский с Порошенко одинаковы и в партнерстве с Ахметовым", - написал общественный деятель.

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"На избирательном стадионе Зеленский спросил у Порошенко: "Сколько лично вам занесли в Роттердам +?". Отличный вопрос, который теперь надо ставить действующему президенту.

Зеленский руками Венедиктовой (генеральный прокурор. - Gazeta.ua) заблокировал передачу уже расследуемого производства в суд", - отметил Шабунин и напомнил: генпрокурор не меняет подчиненного, который отказывается направить дело в суд. Зато прокуроров, подписавших подозрение заместителю руководителя Офиса президента Олегу Татарову, Ирина Венедиктова заменила за несколько часов.

"И наконец новый виток защиты Ахметова: Зеленский руками АМКУ готовится закрыть антимонопольное дело по "Роттердам +", которое было открыто в 2019 году по заявлению "Энергоатома" (и с помощью НАБУ).

Напомню, что Татаров, которого от НАБУ настолько защищает Зеленский, был адвокатом Ахметова, которого тоже от НАБУ настолько защищает Зеленский. Круг замкнулся", - написал активист.

В августе прошлого года детективы НАБУ сообщали о подозрении Дмитрию Вовку, бывшему главе НКРЭКУ. Его и еще пятерых чиновников подозревали в злоупотреблении служебным положением.

По информации бюро, в марте 2016 года члены комиссии сговорились с группой компаний и одобрили формулу "Роттердам+". По ней цену угля для теплоэлектростанций считали со стоимостью его транспортировки из Нидерландов. Таких расходов на самом деле не было.

Электроэнергию для потребителей продавали дороже. Сообщалось, что за два года они переплатили 18,87 млрд грн. Из них 14,3 млрд достались группе частных компаний.

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14
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