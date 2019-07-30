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"Аксенова за решетку": радикалы забросали яйцами кандидата

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&quot;Аксенова за решетку&quot;: радикалы забросали яйцами кандидата
На десятой минуте в зал ворвались до 10 мужчин в футболках с надписью "Традиция и порядок". ФОТО: скриншот

Радикалы из движения "Традиция и порядок" на пресс-конференции о возможных фальсификация результатов выборов забросали яйцами самовыдвиженца по 50 округу Андрея Аксенова.

В начале кандидат от "Европейской солидарности" Сергей Кошуков и его представитель заявили о фальсификации при подсчете голосов и несоответствие данных протоколов в 5 кандидатов данным членов Окружной избирательной комиссии. Аксенов заявил, что его требование - пересчет голосов. Оба кандидата проиграли округ выдвиженцу от "Опоблока" Руслану Требушкину.

На десятой минуте в зал ворвались до 10 мужчин в футболках с надписью "Традиция и порядок" скандируя: "Позор" и "Долой сепаратиста Аксенова". Они окружили стол, за которым сидел Аксенов, и задавали ему вопросы повышенным голосом. У кандидата просили "рассказать о референдуме", спрашивали о российском гражданстве, поездки в аннексированный Крым и Россию.

- Вы проводили референдум. Вы - сепаратист! - говорит один из членов "Традиции и порядка"

- Откуда вы знаете о референдуме, если Вы не знаете больше ничего. Знаете словом "референдум", больше ничего не знаете, - отвечает Аксенов.

- О чем еще с вами толковать.

- В Новодонецке, где я живу, 5 тысяч жителей, в каком референдуме.... Если вы не знаете, где это, кто вам сказал, что он (референдум - Gazeta.ua) там был.

Аксенов просил радикалов предоставить доказательства его российского гражданства и участия в проведении референдума.

- За меня проголосовали 30 тысяч человек, - сказал кандидат.

- Да вас никто не мог проголосовать, вы сепаратист, - ответил член "Традиции и порядка".

За 20 минут на место прибыла полиция. Один из правоохранителей пытался составить админпротокол, но радикалы начали "оскорблять полицию" и вышли из здания, указывает "Интерфакс-Украина".

По данным ЦИК, Требушкин с "Опоблока" победил на 50 округе с результатом 30,29%. Самовыдвиженец Аксенов набрал 29,97%, Кошуков от ЕС - 2,59%.

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На 50 округ, в Покровск Донецкой области, для обеспечения правопорядка во время подсчета голосов направляли вертолет со спецназовцами.

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