Аксенова в Раде должна остановить СНБО, а не блокирование трибуны

"В Верховной Раде мы увидели шоу, которое не имеет никаких последствий", считает Александр Кочетков. Фото: amazing-ukraine.com

Патриотические силы в Верховной Раде решили причислить себе имидж-акцию, когда блокировали трибуну и не пускали Андрея Аксенова принять присягу. Однако политический пиар не дал никакого результата, рассказывает Gazeta.ua политолог Александр Кочетков.

"Сопротивление этому депутату от сил, которые делают вид, что они патриотические, было политическим пиаром. Аксенов присягу все равно принял, но они зачислили себе имидж-акцию. Такая имитация борьбы. Если бы эти партии, хотели иметь среди депутатов исключительно граждан Украины, приняли бы поправки к закону о гражданстве. Например, если человек претендует на какую-либо должность во власти, он не имеет права иметь двойное гражданство. Мы увидели шоу, которое не имеет никаких последствий", – говорит Кочетков.

На эту ситуацию должна реагировать СНБО, считает эксперт.

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"Можно было реагировать на то, что этот депутат мог быть причастным к организации так называемого "референдума". Здесь должна была сработать СНБО. Вот здесь санкции будут вполне уместны. Но там тоже полный пиар, а не защита национальных интересов", – говорит политолог.

Он также добавляет: "Поставить точку может СБУ. Ее задача опережать, останавливать действия, которые угрожают национальной безопасности. Конечно, организация так называемого "референдума" – это угроза территориальной целостности. Должно быть расследование СБУ и Офиса генпрокурора. Опережающим образом могут быть санкции с стороны СНБО, которые не позволят такому депутату принести присягу. Сразу должно быть следствие, а не через год. Тогда можно снять все вопросы. Чтобы это работало, нужно изменить полностью систему власти, чтобы она в большей степени зависела от избирателей. Чтобы они могли отозвать депутата, министра, которые не выполняют публичных обязательств".

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Кочетков также отмечает, что среди тех, кто блокировал трибуну, были представители партии "Европейская солидарность". По мнению политолога, так пытаются снять вопрос о сотрудничестве с Медведчуком.

"Сотрудничество Петра Порошенко во времена президентства с Медведчуком – это общеизвестный факт. Медведчук был переговорщиком с Кремлем. Во-вторых, они на двоих разыгрывали партию противоборства – один активизирует патриотический электорат, другой – пророссийский. Они были определенными политическими партнерами. Такими патриотическими акциями хотят сказать "С Медведчуком сотрудничать мы никак не могли". Хотя могли ", – отмечает политолог.

Бывшего мэра Доброполье Андрея Аксенова, о котором ранее сообщали, что у него есть российский паспорт и он был причастен к так называемому "референдуму" 2014 года в Донецкой области, не пустили к трибуне Верховной Рады присягу народного депутата. Когда Аксенов начал зачитывать не из трибуны присягу, в зале кричали: "Позор!"