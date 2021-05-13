Акция "обыщем их вместе" не победит демократию - Криштафович

Криштафович считает массовые обыски политическим давлением на демократическую партию. Фото: facebook.com/orest.kryshtafovych

У Кличко напомнили, что давление и запугивание никогда не побеждали демократию.

Такую позицию обнародовал на своей странице в Facebook член политсовета партии УДАР Виталия Кличко в Киевской области Орест Криштафович, комментируя массовые обыски у партийцев, происходящие в течение последних двух дней.

Он отметил, что такие действия правоохранителей не имели под собой никаких законодательно обоснованных оснований, поэтому их следует оценивать исключительно как "спектакль".

Причинами таких событий, по мнению Криштафович, являются последние рейтинги, где партия УДАР и ее лидер Виталий Кличко имеют существенную поддержку избирателей.

"Понимаю, рейтинги не радуют. Понимаю, поддержка УДАРа заставляет активизировать политическую борьбу", - подчеркнул он.

Член политсовета Киевской областной партийной организации считает массовые обыски политическим давлением на демократическую партию и убежден, что это только усилит командный дух.

"Ибо, когда сопротивляешься на правду и правильные ценности - есть силы идти дальше и есть силы бороться", - резюмировал Криштафович.