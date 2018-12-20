Ахметова и экс-"регионалов" больше не подозревают в финансировании терроризма - нардеп

Из олигарха Рината Ахметова, нардепа Натальи Королевской и экс-главы фракции "Партии регионов" Александра Ефремова сняли обвинения в финансировании террористических организаций на Донбассе.

Об этом сообщил народный депутат Игорь Луценко в своем Facebook.

Он опубликовал копии документов, в которых указано, что дело рассмотрел капитан юстиции в управлении СБУ в Донецкой и Луганской областях Станислав Фесенко и из-за отсутствия состава преступления решил закрыть.

"Наконец из трех самых достойных, самых выдающихся современников наших, из знаменитых сограждан Ахметова Рината Леонидовчиа, Королевской Натальи Юрьевны и Ефремова Александра Сергеевича сняты обвинения в финансировании терроризма. Итак, не решением генпрокурора или председателя СБУ было закрыто уголовное производство, а всего лишь подполковником с дислокацией в Мариуполе", - написал Луценко.

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Уголовное расследование относительно финансирования терроризма со стороны Рината Ахметова, Натальи Королевской и Александра Ефремова начали 2015-го. В июле 2016-го задержали Ефремова. Его обвиняют в государственной измене, совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, организационном и другому содействии созданию и деятельности террористической организации ЛНР, организации захвата Луганской облгосадминистрации и других админзданий.