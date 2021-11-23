Ахметов выключил свет в Антикоррупционном суде

Свет выключили без предупреждения. Фото: @HACCUkraine

Компания ДТЭК олигарха Рината Ахметова отключила электроснабжение Высшему антикоррупционному суду.

Об этом во вторник сообщила Апелляционная палата ВАКС.

23 ноября электроэнергию отключили без уведомления суда.

"По информации на сайте "ДТЭК Киевские электросети", электроэнергия будет отсутствовать до 19:00", - сообщили в суде.

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Участники судебных разбирательств могут подать документы в суд по почте и электронной почте.

Процессуальные документы будут регистрировать сразу после возобновления электроснабжения, заявили в ВАКС.

"1 декабря в 14:00 в Апелляционной палате ВАКС должны рассмотреть апелляцию на решение судьи первой инстанции ВАКС Екатерины Широкой не возобновлять расследование схемы Роттердам+. Среди фигурантов производства - два топ-менеджера ДТЭК. Главным бенефициаром схемы считают Ахметова", - напоминает Центр противодействия коррупции.

Бывший народный депутат и экс-заместитель генерального прокурора Виктор Чумак отозвал апелляционную жалобу на решение Высшего антикоррупционного суда, которым оставили закрытым дело об ущербе от формулы "Роттердам+".