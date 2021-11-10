Дело "Роттердам+": активисты обвинили экс-нардепа Чумака в работе на Ахметова

В деле соревнуются два олигарха, сказал Чумак. Фото: Gazeta.ua

Бывший народный депутат и экс-заместитель генерального прокурора Виктор Чумак отозвал апелляционную жалобу на решение Высшего антикоррупционного суда, которым оставили закрытым дело об ущербе от формулы "Роттердам+".

Об этом сообщила общественная организация Центр противодействия коррупции.

Речь идет об апелляционной жалобе на решение судьи Екатерины Широкиной, которая 13 октября оставила в силе постановление о закрытии дела "Роттердам+".

Ранее Чумак подавал жалобу на постановление прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры Дениса Демкива, который закрывал дело.

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Чумак расторг договор со своим адвокатом Агией Загребельской, основательницей общественного проекта "Лига антитраста".

"Я предупреждал с месяц об этом. Там остались только заводы Коломойского. Здесь ты или активист, или прокурор. Закрывал дело прокурор Денис Демкив. Но Демкив работал и с делом Кивы по жомовой яме. Надо смотреть все в комплексе. Дело "Роттердам+" уже столько раз закрывали", - цитирует экс-нардепа Цензор.НЕТ

Он объяснил это нежеланием сотрудничать с олигархом Игорем Коломойским, пытающимся возобновить дело в собственных интересах.

"Там соревнуются два олигарха. Пусть соревнуются без меня. Я не хочу быть рядом", - сказал.

Тем временем председатель ЦПК Виталий Шабунин обвинил Чумака в работе на олигарха Рината Ахметова.

"У Ахметова понимают, что решение судьи Широкой имеет все шансы не удержаться в апелляции ВАКС и потому нашли слабое место – Виктора Чумака. При этом сам Чумак еще в начале октября поддерживал свою жалобу, говорил, что дело Роттердам+ закрыли незаконно и выступал за его возобновление. Менее чем через месяц его позиция радикально изменилась", - написал активист в Facebook

"В процессе остаются двое: ЦПК и заводы Коломойского. С последним Ахметов договорится.

Позиция ЦПК – слабая, именно потому, что мы подали заявление о преступлении от вас. И потому ВАКС может отклонить нас. Именно поэтому Ахметову было столь важно договориться с вами", - заявил Шабунин Чумаку в переписке.

В августе 2019 года детективы НАБУ сообщали о подозрении Дмитрию Вовку, бывшему председателю НКРЭКУ. Его и еще пятерых чиновников подозревали в злоупотреблении служебным положением. По информации бюро, в марте 2016-го члены комиссии сговорились с группой компаний и одобрили формулу "Роттердам+". По ней цену угля для теплоэлектростанций считали со стоимостью его транспортировки из Нидерландов. Таких расходов на самом деле не было. Электроэнергию для потребителей продавали дороже. За два года они переплатили 18,87 млрд грн. Из них 14,3 млрд достались группе частных компаний. НАБУ в августе 2019-го направляла подозрения сотрудникам компании ДТЭК олигарха Рината Ахметова, которые по версии следствия были причастны к внедрению формулы.