Дело "Роттердам +" отказались возобновлять - Зеленскому напомнили о стадионе

Жалобы отклонила судья ВАКС Екатерина Широка. Фото: @HACCUkraine

13 октября следственная судья Высшего антикоррупционного суда Екатерина Широка оставила в силе постановление прокурора Дениса Демкива о закрытии дела "Роттердам +".

Об этом сообщила общественная организация Центр противодействия коррупции.

Постановление оспаривали ЦПК, бывший нардеп Виктор Чумак, а также пострадавшие Никопольский и Запорожский заводы ферросплавов. Однако судья отклонила все жалобы.

20 мая прокурор Демкив закрыл производство, поскольку вышли сроки досудебного расследования. Кроме того, по его мнению, орган досудебного расследования не нашел достаточно доказательств причинения вреда государству по этой формуле, пишет Telegram канал Fight Corruptor

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Теперь отменить постановление прокурора и возобновить производство может Апелляционная палата ВАКС.

"Как неоднократно отмечали во время судебных заседаний, имеющаяся в материалах дела судебная экспертиза оценивает убытки от существования схемы в 39,9 млрд грн.

Два года назад кандидат в президенты Владимир Зеленский спрашивал у Порошенко на дебатах: "Господин президент, сколько лично вам занесли за "Роттердам +?". Остается надеяться, что действующего президента до сих пор интересует ответ на этот вопрос", - заявили в ЦПК.

В августе 2019 года детективы НАБУ сообщали о подозрении Дмитрию Вовку, бывшему председателю НКРЭКУ. Его и еще пятерых чиновников подозревали в злоупотреблении служебным положением. По информации бюро, в марте 2016-го члены комиссии сговорились с группой компаний и одобрили формулу "Роттердам+". По ней цену угля для теплоэлектростанций считали со стоимостью его транспортировки из Нидерландов. Таких расходов на самом деле не было. Электроэнергию для потребителей продавали дороже. За два года они переплатили 18,87 млрд грн. Из них 14,3 млрд достались группе частных компаний. НАБУ в августе 2019-го направляла подозрения сотрудникам компании ДТЭК олигарха Рината Ахметова, которые по версии следствия были причастны к внедрению формулы.