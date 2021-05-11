Ахметов с виллами за миллиарды, Коломойский, ОПЗЖ и российские олигархи: кому украинцы переплачивают за электричество

Ежегодно украинцы отдают из карманов деньги для олигархов, в частности на ремонт их электросетей. Об этом говорится в новом сюжете Bihus.info.

У семьи олигарха Рината Ахметова есть новый дом в Швейцарии. Помещение якобы купил его сын. Дом стоит 2 млрд грн, пишет журналист Денис Бигус на "24 канал"

Новый дом семьи Ахметова

Также Ахметов пополнил коллекцию, где уже была одна из самых дорогих в мире вилл - во Франции, не намного дешевле квартирой в Лондоне. И еще есть имение под Киевом.

Имение Ахметова под Киевом

Деньги на эти дома Ахметов получает из украинской экономики, в основном - энергетики. Новый дом примерно стоит 2 млрд грн и по стечению обстоятельств в 2021 году украинцы доплатят ДТЭКу олигарха примерно 2,5 млрд грн за электроэнергию.

Формально не для того, чтобы компенсировать новый дом, а чтобы ДТЭК отремонтировал свои электросети, ведь у самого Ахметова денег на ремонт якобы нет.

Граждане платят за ремонт электросетей олигарха, потому что у него пролоббировали эту доплату на государственном уровне. Государство внедрило так называемый дополнительный RAB-тариф.

Что значит RAB-тариф

Например, стоимость интернета от Укртелекома с 2021 года выросла на 30-50 грн. Это - последствия RAB-тарифа.

В компании говорят, что электроэнергия, топливо, зарплата - этот комплекс факторов влияет на увеличение себестоимости и в частности на необходимость увеличения фиксированных цен на интернет.

С 1 июля в компании возрастет и цена на связь по "городскому телефону". Среди причин тоже цена на электроэнергию. Укртелеком находится под контролем Ахметова.

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Услуги от Ахметова подорожают из-за роста тарифа для олигарха. Но такая ситуация ожидает и все другие товары и услуги. Платежку на электроэнергию условно можно разделить на три части:

стоимость самой электроэнергии - большая часть платежки;

стоимость доставки от электростанции к облэнерго - 10%;

ее доставка от облэнерго в дом, школы, магазин - 20%. Такая сумма выросла на треть, а платежка в целом - на 10%.

Это подорожание и является RAB-тариф. Весь бизнес должен теперь платить больше частным облэнерго, чтобы их отремонтировать.

Вы платите за соответствующий тариф, когда выходите за порог квартиры, например, в кафе или магазин. Ведь бизнес, чтобы оставаться "на плаву" должен поднять цены на кофе, пирожные, мясо, хлеб, соки и тому подобное. Ведь именно он за ремонт электросетей олигархов и заплатит.

Так же и швейные или мебельные фабрики, молочные фермы. Их продукция тоже подорожала или еще подорожает из-за новых цен на электричество.

Зачем власть ввела дополнительный тариф

Власти ввели дополнительный тариф, потому что за последние 20 лет частные владельцы облэнерго (в основном олигархи) и государственные владельцы (в основном подконтрольные олигархам) "сносили энергетическую систему до дыр".

Ее нужно реставрировать и обновлять, ведь не будет сети, не будет света. За свои деньги олигархи это делать не собираются. Поэтому государство позволило повысить платежки примерно на 10%.

Чиновники решили, что RAB-тариф посчитают от стоимости облэнерго. То есть берут стоимость всей региональной электросети, высчитывают 3% этой стоимости и повышают тариф на столько, чтобы каждый год эти дополнительные 3% олигархам набегали.

Коломойский контролирует пять облэнерго

Олигарх Игорь Коломойский частично или полностью контролирует пять облэнерго. 77% Полтаваоблэнерго постепенно выкупили - за 230 млн грн. На момент покупки - это $38 млн.

Если доля в 77% стоит $38 млн, то полностью Полтаваоблэнерго при продаже оценили в 50. Но когда начало говориться о дополнительном тарифе, который должен составлять 3% от стоимости компании, то Полтаваоблэнерго оценили уже в $400 млн.

Коломойский скупил недвижимость во многих странах мира вместо инвестиций в реставрацию электросетей. Теперь за реставрацию будут платить украинцы. В США хотят конфисковать дома олигарха за махинаций с Приватбанком.

А в Украине граждане продолжат подбрасывать олигарху по 3% от 400 млн - по $12 млн в год. Но не в 2021 году, потому что Коломойский не успел оформить документы, сообщают журналисты.

Суркисы контролируют два облэнерго

Партнеры Коломойского братья Суркисы - успели подать. Они контролируют Прикарпатье и Львовоблэнерго".

И у них тоже нет денег на их ремонт. 37 млн грн в год, чтобы нанять для "Динамо" Мирча Луческу нашли, а на реставрацию электросетей - нет. Украинцы платят им дополнительно примерно $30 млн ежегодно.

Партнер Суркисов в облгазах - Виктор Медведчук. Части оффшоров записаны на его жену Оксану Марченко. Им тоже какая-то "копейка перепадет". Все ее компании пока под санкциями, а вот их облгазы получают RAB-тариф.

Облэнерго, связанные с Бойко и Левочкиной

Фирме, которую связывают с депутатом медведчуковской ОПЗЖ Юрием Бойко, принадлежит Волыньоблэнерго. А Закарпатьеоблэнерго - его коллеге по партии и сестре бизнес-партнера Юлии Левочкиной.

Волыньоблэнерго перешла от государства в частные руки за $58 млн, а теперь его полную стоимость государство оценило в 3,5 раза дороже. А Закарпатьеоблэнерго оценили в семь раз дороже, чем при продаже.

Деньги украинцев получает Григоришин

Константин Григоришин - это российский олигарх, которому пятый президент Петр Порошенко дал украинский паспорт. Он нашел $25 млн и создал "Международную лигу плавания" для сына.

Олигарх контролирует четыре облэнерго. Их ремонт профинансируют украинцы. За Черниговское облэнерго государство получило $34 млн. А чтобы начислить RAB-тариф, его переоценили в семь раз дороже. В Сумах облэнерго оценили примерно в $15 млн при продаже.

Григоришин благодаря RAB-тарифу "отобьет" сумму, уплаченную государству за половину этого облэнерго, уже к концу этого года года.

Винницаоблэнерго Григоришин делит с людьми с орбиты Порошенко. Последний получил контроль над долей в облгазе уже при президентстве. Винницаоблэнерго владельцам от государства досталась почти в десять раз дешевле, чем ее оценили сейчас. Ее стоимость можно будет "отбить" за менее четыре года.

Всего за все свои облгазы Григоришин будет получать от украинцев дополнительно ежегодно около $30 млн.

Российские олигархи имеют пять облэнерго в Украине

Пятью облгазами в Украине до сих пор владеет компания "ВС Энерджи", которую приписывают трем российским олигархам, один из которых - депутат российской Госдумы - Александр Бабаков.

Он попал под санкции в Украине, США, Евросоюзе, потому что голосовал за оккупацию Крыма. Большинство облэнерго компания скупила до войны, но в Черновцыоблэнерго контрольный пакет получили в 2017 году.

После начала войны законодательно разрешили расторгать соглашения в энергетике с россиянами. Но "ВС Энерджи" по документам принадлежит европейцам. Облгазы оценили в более $1,5 млрд - в 10 раз дороже.

Они получили RAB-тариф. Благодаря ему могут за неполные три года "отбить" цену, которую государство получило за все эти облэнерго.

Государство продавало олигархам имущество по сниженным ценам

Государство продавало олигархам имущество по сниженным ценам

Днепрооблэнерго досталась Ахметову в четыре раза дешевле. Киевоблэнерго в частные руки перешло в более 10 раз дешевле. За все облэнерго он в 2021 году получит примерно 2,5 млрд грн. Так же как и все последующие годы.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг о случаях вложения собственных денег олигархов в их облгазы ничего не знает. Это следует из ответа комиссии, которую она прислала расследователям.

"Информация о инвестировани собственных средств (нетарифных источников) за ИП (инвестиционной программой) в НКРЕКП отсутствует", - говорится в сообщении. Все, что они вкладывали до этого и будут вкладывать - деньги потребителей электричества - украинцев.

RAB-тариф по-максимуму

То, что государство продавало олигархам имущество по заниженным ценам, очевидно. Но Фонд госимущества не только тогда занизил стоимость облэнерго. Вероятно, они завышают цену и сейчас - для того, чтобы олигархи получили RAB-тариф по-максимуму.

Сейчас облэнерго оценивали по методике 2016 года. Ее создали в Нацкомиссии энергетики под руководством Дмитрия Вовка. Он подал в Фонд госимущества расценки на оборудование, из которого состоят облэнерго. Фонд тогда утвердил методологию расчетов.

Основное самое дорогое оборудования облэнерго - трансформаторы. Журналисты выяснили, что основное оборудование на Запорожском трансформаторном заводе стоит значительно дешевле, чем чиновники написали в методологию.

Активно продвигать дополнительный тариф начали в 2016 году через Вовка. Тогда внедрения RAB-тарифа остановили депутаты.

Однако в Верховной Раде девятого созыва Ахметов получил под сотню нардепов, а еще - лояльного премьер-министра и профильного министра энергетики. Все они начали лоббировать установление RAB-тарифа.

В прошлом году в январе сообщалось, что самый богатый человек Украины, олигарх Ринат Ахметов, купил виллу на Лазурном побережье во Франции стоимостью €200 млн или 5,3 млрд грн. Состояние олигарха Рината Ахметова за год выросло в 2,7 раза с $2,8 млрд до $7,6 млрд, по данным издания Forbes Україна.