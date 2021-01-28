Ахметов с Коломойским показали Зеленскому его возможности

При этом парламентский кризис сейчас не выгоден ни Ахметову, ни Коломойскому, говорит эксперт. Фото: Соня Кошкина

Олигархи Ринат Ахметов и Игорь Коломойский по очереди показали президенту Владимиру Зеленскому его возможности. Об этом Gazeta.ua сказал политический эксперт Виктор Бобыренко, комментируя провал по назначению Юрия Витренко на должность первого вице-премьера.

"Первый раз за Витренко не проголосовали ахматовские. Боялись, что тот подсидит Шмыгаля.

Теперь не дала голоса группа Коломойского", - сказал эксперт.

"Президент попросил на день рождения, как услугу, чтобы его фракция проголосовала. Но не проголосовали.

Да, "слуги" обязаны Зеленскому приходом в парламент. Но это было в 19-ом году. А сейчас им ежемесячно дают пухлые конверты. Не всем, тем, кто входит в олигархические команды. И эти пухлые конверты - достаточный мотиватор, чтобы прокинуть Владимира Олександровича. Для которого рейтинг - его единственный ресурс. Сейчас он близок к 20%"

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"От парламентского кризиса теперь может спасти только то, что он сейчас не выгоден Ахметову. Да и Коломойскому. Их пока все устраивает. Когда парламент будет принимать решения, выгодные им. Такая ситуация может просуществовать до конца каденции, до конца 23-го года

Зеленский еще контролирует более 150 депутатов. Но это не долго", - прогнозирует Бобыренко.

Ранее "слуги" дали 226 голосов за закон о референдуме, потому что он не является принципиальным для олигархов, говорит эксперт.

"Ахметова такие вопросы как референдум меньше всего интересуют. Его интересуют конкретные вопросы, чтобы были правительственные постановления с какими-то "печеньками".

"Шмыгаль будет держаться в кресле премьера до тех пор, пока Зеленский не захочет повесить на него всех собак. Шмыгаля снять проще простого. Вопрос: а кого на замену? Фигура должна быть консенсусная, по крайней мере для Коломойского и Ахметова.

Премьер-технократ не нужен никому. Нужен премьер - ручной", - говорит Бобыренко.

28 января Верховная Рада во второй раз не назначила Юрия Витренко на должность первого вице-премьер - министра энергетики. "За" проголосовали 177 депутатов из "Слуги народа".