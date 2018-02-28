"Ахметов, Фирташ, где они все сейчас?" - что сказал Порошенко журналистам

Сегодня президент Петр Порошенко провел первую в этом году пресс-конференцию. Она проходила в в Национальном культурно-художественном и музейном комплексе "Мистецький Арсенал".

Встреча с журналистами длилась 1 час 50 минут. Он ответил на более 20 вопросов.

Автор: @poroshenko "Когда я избирался президентом, мое состояние было намного больше, чем сейчас. Я единственный президент, который имеет эту динамику" - Петр Порошенко

Gazeta.ua предлагает самые интересные цитаты Порошенко.

Об Антикоррупционном суде

"Буду очень счастливым, если на ближайших заседаниях в первом чтении этот законопроект будет принят. Это бы открыло путь к окончательному его принятию на этой сессии уже через несколько недель"

Тимошенко и российские дипломаты

"А тем нашим оппозиционерам, которые в закоулках международной конференции делают селфи с российскими послами, я хотел бы объяснить: дипломатические победы куются не столько в конференц-залах, а в кабинетах для переговоров"

Безвиз

"Я прошу - не слушайте тех, кто пытается накаркать о приостановлении безвиза. Это - тот же круг "прогнозистов", которые предсказали, что нам его никогда не дадут"

Вступление в НАТО

"В моей команде сейчас обсуждаем предложение "заякорить" в Конституции европейскую и евроатлантическую интеграцию. Обе идеи, как свидетельствуют опросы общественного мнения, является консолидирующими, пользуются широкой поддержкой в обществе"

Деньги ЕС

"Все будет хорошо. Чтобы добавить вам оптимизма, скажу: сегодня Европейская комиссия должна принять или уже приняла решение о предложение Украине новой программы макрофинансовой помощи"

Отдых на Мальдивах

"Платил я это - и самолет, и отель - со своего банковского счета в украинском банке. И в поданной декларации, это должно произойти в течение трех с половиной недель, вы сможете в этом убедиться. На это было потрачено ни копейки из украинского бюджета"

Если парламент будет заниматься выборами, они к этому приведут

Американское оружие

"Первые поставки вооружения должны состояться уже через несколько недель. Мы говорим о целом ряде поставок, начиная от антиснайперских комплексов. Потому что многие украинские бойцы были убиты именно российскими снайперами на Донбассе"

Заложники

"До конца недели еще двух наших заложников мы вернем домой. Про это договорились - и место, и дата. Думаю, не сорвется"

Жизнь - не сахар

"Я не хочу сейчас обсуждать свою жизнь, но поверьте мне, она не сахар. Когда я избирался президентом, мое состояние было намного больше, чем сейчас. Я единственный президент, который имеет эту динамику"

Роспуск Рады

"Никаких этих разговоров я не веду. Если парламент будет заниматься выборами, они к этому приведут. Президент имеет конституционные полномочия распустить парламент, если не работает 30 дней, нет коалиции. Это право президента, а не обязанность"

Когда я избирался президентом, мое состояние было намного больше, чем сейчас. Я единственный президент, который имеет эту динамику

О Польше

"Мы не нуждаемся, чтобы нам кто-то говорил, каких украинских героев мы должны уважать, а каких - нет. Мы сами разберемся"

Выборы президента и парламента

"Я не собираюсь точно участвовать в парламентских выборах ... Наиболее вероятно, я не буду выдвиженцем от политических партий"

Медведчук и Путин

"Бывший председатель Службы безопасности Украины назначил в эту группу представителем Виктора Медведчука. Я об этом знал. И сейчас вам подчеркиваю, что я буду работать с кем-либо, кто эффективно сможет вернуть хотя бы одного украинского заложника домой.

Мы пытались применять различные каналы коммуникации, начиная от военных и заканчивая церковью. Я должен признать, что наиболее эффективным оказался Виктор Медведчук. Знаете почему? Потому что решение об освобождении принимает непосредственно Путин"

Саакашвили

"Он был губернатором Одесской области... Результаты мы все видели - они отсутствовали. Когда я получил представление соответствующих компетентных органов о нарушениях при предоставлении гражданства, у меня не было других моделей действий, кроме прекратить гражданство. Возможно, если бы проверки не было, оставались бы мечты, идеалы. Михаил, к сожалению, сам их разрушил. Я не думаю, что сейчас он является счастливым человеком. Но это его проблема"

Олигархи

"Ахметов, Фирташ, Курченко. Где они все там сейчас? Ни один из них не влияет на позицию президента. Это и есть деолигархизация.

У нас что, существенно улучшилась позиция Фирташа? Фирташ заехал в Украину? Фирташ или Коломойский сегодня руководит парламентом, президентом, правительством? Или в Укрнафте нет изменений, или в ПриватБанке?

Отдельные олигархические СМИ "мочат" президента. Я этого не боюсь. Ничего у вас не получится"

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Петр Порошенко проводил предыдущую пресс-конференцию в мае прошлого года. Тогда на встречу пришли 190 представителей средств массовой информации. На протяжении двух часа разговора президент ответил на 33 вопроса.