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четверг, 13 мая 2021 10:59

Ахметов держит монополию на железной дороге

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Для олигарха Рината Ахметова создали монополию на Укрзализныце. Об этом сообщает ZN.UA

Компании с орбиты олигарха за последние пять лет одержали победу в тендерах на более 7 млрд грн.

Чаще всего они конкурируют друг с другом, а предпосылки для монопольного положения продукции "Метинвест" создала сама железная дорога, пишет руководитель проекта "Zалізниця без корупції" Владимир Даценко.

 

Например, в тендере на закупку рельсов на 670 млн грн участвуют только двое участников "Метинвест-СМЦ" и "Сота Украина". Оба являются дилерами "МК "Азовсталь".

"Азовсталь" и "Метинвест-СМЦ" входят в единый холдинг "Метинвест", конечным бенефициаром которого является Ахметов.

Другой тендер на 1,5 млрд грн "Метинвест-СМЦ" разыгрывает с другим дилером холдинга - "Металлоцентры Комерс".

Фирму "Сота Украина" создали 2017 года. И она начала побеждать в тендерах в первый же месяц после своего основания, реализуя Укрзализнице метинвестивский металлопрокат.

Официальным владельцем компании записано латвийский "Сота-Онлайн Холдинг". Это ИТ-компания, которая ничего общего с металлопрокатом не имеет.

Фирма является классической виртуальной "прокладкой", через которую перегоняют деньги, говорится в публикации. В целом она заключила контрактов с железной дорогой на 1,5 млрд грн. И не первая, кто реализует продукцию Ахметова железнодорожникам.

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До нее прокат "Метинвест" на УЗ поставляла компания "УТМК". Ее зарегистрировали в квартире в Киеве, где зарегистрировано еще около 1120 компаний. По уровню концентрации фирм на квадратный метр квартира даст фору Нью-Йоркской бирже. Компании тоже связывают с Ахметовым.

Вокруг тендеров УЗ существует еще ряд компаний-дилеров холдинга олигарха.

"МД Групп" встречалось в тендерах по "Метинвест-СМЦ" 112 раз, с "Сота Украина" - 41 раз, не выиграло ни одного тендера;

"Альфа-Метал-Компани" поставило на УЗ продукции "Метинвест" на полмиллиарда гривен;

"Металлоцентры Комерс" - формальный конкурент в тендерах на поставку рельсов "Метинвест-СМ";

"Фирма Виант" - формальный конкурент "Метинвест-СМЦ" и "Сота Украина".

Все эти компании предлагали продукцию заводов "Метинвест" и слаженно разыгрывали между собой сотни тендеров железной дороги. За последние пять лет компании разыграли более 900 тендеров на почти 7 млрд грн.

Вагоны, которые строит УЗ по прокату Ахметова, потом пойдут тому же олигарху. Большую часть парка вагонов УЗ отдает в аренду логистическим компаниям. Одной из них является "Метинвест-Шиппинг".

Цена годовой аренды вагона составляла около 15% его стоимости. То есть УЗ сможет отбить стоимость вагонов только через семь лет аренды. А если учитывать текущие расходы на обслуживание и ремонт вагона, то цена аренды чуть перекрывает его реальную себестоимость. Такое соглашение можно считать беспроцентным кредитом для компании Ахметова.

Также компании олигарха являются основными грузоотправителями железнодорожным транспортом в Украине. Более 40% всех грузов, которые перевозит УЗ - руда и уголь. Крупнейшим перевозчиком руды является "Метинвест" Ахметова и бывшего "регионала" Вадима Новинского, а крупнейший перевозчик угля - "ДТЕК" того же Ахметова.

По дороге он заработает на железной дороге в третий раз, потому что УЗ применяет систему коэффициентов по виду груза, которую можно назвать "льготная ставка".

Система тарификации грузов предусматривает, что перевозка в одном и том же вагоне руды и угля будет наполовину дешевле перевозки, например, лесоматериалов и сельхозпродукции, и в 2,2 раза дешевле перевозки готовой металлопродукции.

Дешевые вагоны по льготной ставке повезут уголь на ДТЕКовские ТЭЦ, которые с украинцев уже возьмут по полной, со всеми Роттердамами и плюсами говорится в публикации.

Состояние Рината Ахметова за год выросло почти втрое - с $2,8 млрд до $7,6 млрд, сообщали СМИ. Олигарх - самым богатый в Украине.

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