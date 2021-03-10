Ахметов был единственным, кто встал на мою защиту - Добкин

Добкин рассказал, как его защитил Ахметов. Фото: Униан

Бывший нардеп-"регионал" Михаил Добкин рассказал, как его спас олигарх Ринат Ахметов в 2014 году. Добкина тогда обвиняли в посягательстве на территориальную целостность. Об этом "экс-регионал" рассказал в интервью "Бабелю".

В начале марта 2014-го прокуратура объявила Добкину о подозрении. Через полгода дело закрыла Генеральная прокуратура из-за отсутствия доказательств вины.

"Когда меня арестовали в марте 2014 года, он оказался единственным, кто меня защитил. Он тогда сказал, что знает меня как патриота Украины, что я точно не мог бы посягать на территориальную целостность страны и что он готов заплатить любой залог", - отметил политик.

Добкин рассказал, что такой поступок не забывается:

"Я не был человеком Ахметова, в нашей области у него интересов нет вообще. Мы общаемся, но не часто. У него нет предприятий в Харькове. Ринат не участвует в моей мэрской кампании (Добкин планирует баллотироваться в мэры Харькова. - Gazeta.ua) ни финансово, ни как-то еще".

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В ноябре 2020-го экс-нардеп Добкин обматерил Владимира Парасюка в прямом эфире. Ранее в эфире программы "В гостях у Дмитрия Гордона" политик хвалил президента страны-оккупанта России Владимира Путина.