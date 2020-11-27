Добкин во время своих обращений к Парасюку начал использовать нецензурную лексику. Фото: Главком

Экс-нардеп Владимир Парасюк и бывший председатель Харьковской облгосадминистрации Михаил Добкин поскандалили в прямом эфире во время обсуждения Революции достоинства.

Инцидент произошел в прямом эфире канала "Украина 24".

Добкин нецензурно обругал Парасюка, который является участником Евромайдана.

Парасюку задали вопрос, правильно ли он сделал, когда обратился к людям со сцены на Майдане, доволен ли результатами Майдана, состоянием экономики, уровнем коррупции и территориальными потерями. В ответ он обратился к ведущей, выразив удивление некоторыми гостями в студии.

"Я шокирован в первую очередь от того, что если вы говорите о Революцию достоинства, Наталья, нельзя в студию приглашать украинофобов и коррупционеров. Потому что Революция достоинства - это большая страница в истории Украины, в которой погибли люди", - сказал он .

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Слуги" живо аплодировали Зеленскому. Это сравнили с Северной Кореей и Туркменистаном

В этот момент Добкин начал говорить параллельно с Парасюком.

"Да ладно, конечно же, большая страница".

"Господин Добкин, я вам хочу напомнить, что такое РПГ", - говорил Парасюк.

"Ты себе напомни, что ты мне напоминаешь. Слышишь ты, бл*ть. В Верховной Раде глаза опускал, а здесь уже, бл*ть, напоминать начал".

Бывший "регионал" Михаил Добкин хвалил президента страны-оккупанта России Владимира Путина. Это произошло в эфире программы "В гостях у Дмитрия Гордона".