Аграрная партия назвала руководителя избирательной кампании

Руководителем избирательной кампании Аграрной партии Украины на выборах в Верховную Раду Украины стал Олег Корбан

Руководителем избирательной кампании Аграрной партии Украины на выборах в Верховную Раду Украины стал заместитель председателя партии Олег Корбан.

Такое решение было принято Президиумом Аграрной партии Украины.

54-летний Олег Корбан является заместителем председателя Аграрной партии, а также председателем Киевской областной партийной организации. В рядах АПУ - с 2016 года.

"Украинское село делает выбор в пользу Аграрной партии, и подтверждение тому - стабильно высокий результат на местных выборах", - утверждает руководитель избирательной кампании. Сейчас Аграрная партия входит в тройку лидеров по количеству депутатов местных советов.

"Наша цель сегодня - вхождение Аграрной партии в Верховную Раду Украины с результатом в 7-8% голосов", - подчеркнул Олег Корбан.

По мнению Олега Корбана, для Аграрной партии такой результат на выборах является вполне реальным. Ведь политики, которые сегодня представляют Аграрную партию в регионах, показывают новое качество управления на местах и ​​имеют авторитет в своих общинах.

Достижения представителей Аграрной партии, по словам Олега Корбана, будут активно использоваться и во время парламентских выборов: "Сегодня для всей Украины они станут новыми, но одновременно успешными лицами". Представители Аграрной партии успешно реализуют социальные и инфраструктурные проекты, создают рабочие места и работают над инвестиционной привлекательностью своих населенных пунктов.

На выборах в ОТО, которые состоятся в июне 2019 года, по словам Олега Корбана, цель Аграрной партии- занять как минимум второе место по числу избранных депутатов и глав общин.

Напомним, Аграрная партия впервые будет участвовать в выборах в Верховную Раду Украины. Сейчас партия входит в тройку лидеров по количеству депутатов местных советов и глав ОТО.