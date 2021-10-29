Ягодицы и шприцы: сын нардепа выложил "горячую" фотосессию о вакцинации

Фото: instagram.com/radoutsk

Сын народного депутата от "Слуги народа", председателя Комитета по здоровью нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаила Радуцкого Максим опубликовал эротические фото с пропагандой вакцинации.

Фотографии появились на его странице в Instagram.

"Примерно за пол года до появления первой вакцины, нами была придумана спасительная стратегия. О волшебном уколе в попу, который всех спасёт. Единственное в чем промахнулись, так это то, что укол в попу.

Так вот, есть надежда, что среди антиваксов есть хотя бы не большой процент натуралов. Поэтому наслаждайтесь. А те, кто настальгирует по холерным бунтам, мой совет - не вакцинируйтесь и держитесь вместе", - написал сын нардепа.

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По словам Радуцкого, все участники фотосессии вакцинированы. "Некоторые даже дважды", – резюмировал.

Максим Радуцкий – ресторатор. Является владельцем и основателем городского пляжного клуба City Beach Club, соучредителем заведения Mozgi Bar&Shop, пляжного комплекса SANDALI Truhanov Resort.

За минувшие сутки в Украине зафиксировали очередной антирекорд касательно новых случаев инфицирования коронавирусом - 26 870. Вакцин достаточно, местным властям нужно убеждать громады прививаться, заявили в правительстве.