Агитаторам Пальчевского не заплатили за выборы. Они начали вымогать деньги у Кличка

Люди, которые работали на прошлых местных выборах на одного из кандидатов в мэры Киева Андрея Пальчевского, не получили свои зарплаты. Они решили добиться их выплаты у действующего главы столицы Виталия Кличка.

Об этом сообщил пользователь Facebook Tim Zlatkin.

"Пальчевский бросил на бабло своих агитаторов и те пришли требовать деньги у Кличка", - написал он.

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Возможно, результат на выборах настолько огорчил Пальчевского, что он решил не платить никому из сотрудников. Но у людей иссякло терпение. Поэтому они решили требовать выплатить деньги. Для этого они вышли под здание Киевской городской госадминистрации и устроить там митинг.

На фотографии видно людей с табличками "Выплатите обещанную зарплату, не отворачивайтесь от своих людей", "Пальчевский и его команда - бандиты", "Верните наши деньги за работу на выборах", "Ты не нас бросил, ты бросил себя".

Автор: Facebook/Tim Zlatkin

Пользователи соцсети прокомментировали фото.

"Почему бедные? Потому что дураки. Почему дураки? Потому что бедные".

"Это пабеда Пальчевскаґа".

"Так они думают, что Пальчевский выиграл выборы".

На выборах мэра Киева 25 октября победил действующий мэр Виталий Кличко. Он получил 50,51% голосов. В Киевский городской совет прошли 7 партий: "Европейская солидарность", УДАР, "Единство Александра Омельченко", ОПЗЖ, "Слуга народа", "Батькивщина" и "Голос".