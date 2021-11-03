Африканские президенты, Байден и генсек НАТО – Кулеба рассказал о встречах Зеленского

Украинская делегация провела 13 двусторонних встреч и переговоров. Фото: ОП

На климатической конференции СOP26 в британском Глазго украинская делегация провела 13 двусторонних встреч и переговоров.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Facebook.

"Два дня в Глазго были очень насыщенными. Президент Украины провел в общей сложности 13 двусторонних встреч и переговоров, на которых говорилось об укреплении безопасности Украины, новых возможностях сотрудничества в энергетике, торговле, привлечении инвестиций", - сказал он.

Кулеба отметил важность встреч главы государства со стратегическими партнерами, генсеком НАТО, президентом США и канцлером Германии.

"Президент на всех встречах уделял особое внимание безопасности на Донбассе, которая остается напряженной из-за деструктивных действий России. Речь шла о том, что мы можем сделать совместно с партнерами, чтобы остановить Россию и заставить ее конструктивно вести себя на переговорах. Отдельной темой была энергетическая безопасность Украины" , – подчеркнул Кулеба.

Министр акцентировал на расширении географии дипломатических контактов. Впервые в истории лидер Украины встретился с президентами Анголы и Либерии.

"Президент в Глазго расширил географию дипломатических контактов. Они создают новые возможности для Украины, которые позволяют более эффективно продвигать украинский экспорт, производить серьезные двусторонние проекты и в принципе укреплять наши позиции во всем мире", - уточнил Кулеба.

Он добавил, что Украина прибыла на конференцию с конкретным вкладом в остановку изменений климата.

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"Украина выглядела очень достойно, как активное государство, которое не только просит помощи, но и помогает нуждающимся. Наша помощь партнерам по преодолению пожаров в Турции и Греции этим летом ярко об этом свидетельствует", - подытожил министр.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Глазго с президентом Соединенных Штатов Америки Джозефом Байденом. Президент провел встречу на конференции Организации Объединенных Наций по изменению климата COP26.